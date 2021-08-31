أول ظهور بالفيديو لـ نور عمرو دياب مع خطيبها والمتابعون يشيدون بوسامته

نور عمرو دياب ابنة النجم المصري عمرو دياب تحرص باستمرار على مشاركة الجمهور بصور ولقطات من روتين حياتها اليومي، وتوجيه بعض النصائح لمتابعيها حول عاداتهم اليومية أو اختيار بعض قطع الملابس الخاصة بهم.

نور عمرو دياب وخطيبها

ونشرت نور عمرو دياب ظهر اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو طويل عبر حسابها على انستجرام، ظهرت فيه وهي تكشف عن استعدادها لقضاء يوم طويل، وكيفية اختيار ملابس عملية تناسب الإرهاق الذي قد تتعرض له في هذا اليوم، كما ظهرت وهي تتناول الطعام مع خطيبها في أحد المطاعم.

أول ظهور رسمي لابنة عمرو دياب مع خطيبها

الابنة الكبرى لعمرو دياب من زوجته السابقة الفنانة شيرين رضا، حرصت على إظهار وجه خطيبها في الفيديو، والذي يعتبر أول ظهور رسمي له، وذلك خلال تناولهما الطعام النباتي الصحي في أحد المطاعم، وسلطت الكاميرا على وجه خطيبها وأكدت أنهما يتناولان وجبة الغداء قبيل خروجهما من أجل شراء بعض المستلزمات.

ونال الفيديو وخاصة اللقطات التي ظهرت فيها نور عمرو دياب مع خطيبها، تفاعل قطاع كبير من الجمهور الذي هنأها مجددًا بخطوبتها وتمنوا لها حياة سعيدة معه، كما أشادوا بوسامة خطيبها.

وكانت نور عمرو دياب قد فاجئت الجمهور في شهر أغسطس الجاري، بإعلان خبر خطوبتها في مقطع فيديو بثته مباشرة على حسابها بانستجرام، وتلقت نور التهاني من متابعيها والجمهور وكشفت عن خطتها المستقبلية في حياتها مع خطيبها.

خطوبة نور عمرو دياب

وأكدت نور وقتها أنها سوف تنتقل في رحلة إلى جنوب لندن مع خطيبها، وعبرت عن مدى سعادتها وحماسها بها، كما أكدت في الفيديو أنها لا ترتدي خاتم الخطوبة بسبب فقدانها للوزن واحتياجه للتعديل لكي يصبح مناسباً لأصابعها، كما وعدت المتابعين وقتها بنشر المزيد من الصور والفيديوهات في الفترة المقبلة من رحلتها مع خطيبها ولخاتم الخطوبة، وكذلك تفاصيل جديدة عن خطبتها.

وكشفت ابنة الهضبة عمرو دياب، عدة معلومات عن خطيبها، وقالت إنه بريطاني من أصل إفريقي، وعبرت عن سعادتها الكبيرة لتواجدها معه، كما قالت إنها لا تعلم شيء عن موعد الزواج والفترة المقبلة ولكنها سعيدة في الوقت الحالي مع خطيبها.

الصور مأخوذة من حساب نور عمرو دياب على انستجرام والفيديو المرفق.