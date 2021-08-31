مخرج مسلسل "جمان" يكشف لـ"دوت الخليج" تحضيرات الموسم الثاني وموعد الانتهاء من "حبي الباهر"

خالد جمال أوشك على الانتهاء من تصوير مسلسل "حبي الباهر" الذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان 2022، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، كما كشف المخرج الكويتي عن مصير مسلسل "كذبة أبريل".

اقتراب صناع مسلسل "حبي الباهر" على الانتهاء من تصويره

خالد جمال المخرج الكويتي أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" على استمرار صناع مسلسل "حبي الباهر" في تصويره خلال هذه المرحلة، وأنه حتى الآن لم يتم لانتهاء من تصوير كامل المسلسل لكنهم أوشكوا على الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، كما أوضح المخرج الكويتي أن العمل تم الاستقرار بشكل نهائي على عرضه في شهر رمضان 2022 على أكثر من شاشة عربية.

فقال خالد جمال: "نعم حاليا أصبحنا في المراحل الأخيرة من تصوير حلقات مسلسل (حبي الباهر) وإن شاء الله سوف يتم عرضه في رمضان 2022 على العديد من القنوات العربية، لكن من الصعب الكشف عن هذه القنوات خلال هذا الوقت بسبب أن الاتفاق لا يزال في مرحلة التفاوض"، ويشارك في بطولة مسلسل "حبي الباهر" مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان جاسم النبهان، وإبراهيم الحربي، وباسمة حمادة، وزهرة الخرجي، وفوز الشطي، وعبدالله التركماني، والعمل من تأليف علياء الكاظمي، وإخراج خالد جمال.

مصير مسلسل "كذبة أبريل"

خالد جمال أوضح كذلك مصير مسلسل "كذبة أبريل" الذي تم الإعلان عنه خلال الشهور الماضية، وكان من المقرر أن يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الكويت حيث أكد أنه تم استبداله بمشروع جديد فقال خالد جمال: "بالنسبة لمسلسل (كذبة ابريل) فقد تم تبني مشروع جديد"، وكان من المقرر أن يشارك في بطولة المسلسل كل من حسين المنصور، وباسمة حمادة، وهدى الخطيب، وشوق، وعبدالله عبدالرضا، وغرور والمسلسل من تأليف عبدالرحمن أشكناني.

خالد جمال يستعد للجزء الثاني من مسلسل "جمان"

خالد جمال قدم خلال عام 2021 عمل درامي مهم هو مسلسل "وأنا أحبك بعد" الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من فهد العبدالمحسن، وبثينة الرئيسي، وحسين المهدي، وميس قمر ، ومحمد الرمضان، والعمل من تأليف مريم الهاجري.

ويستعد خالد جمال للجزء الثاني من مسلسل "جمان" الذي عرض موسمه الأول في عام 2019 وحقق نجاحا كبيرا، حيث أكد المخرج الكويتي أن التحضير لا يزال مستمرا من قبل الشركة المنتجة وأن العمل قد يتم تصويره في نهاية العام، وقد شارك في الجزء الأول من المسلسل كل من نور الغندور، ومهند الحمدي، وهدى الخطيب، وحسن إبراهيم، وعبدالله التركماني، وناصر كرماني، والعمل من تأليف علياء الكاظمي.

الصور من حساب المخرج خالد جمال على "انستجرام" وبورمو مسلسل جمان على يوتيوب.