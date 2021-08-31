نجوى كرم تخطف الأنظار بفستان أزرق عبر الانستجرام

شاركت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مقطع فيديو تستعرض فيه جمال طلتها ورشاقتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بفستان أزرق بدون حملات يبرز رشاقتها وجمالها، طويل وبفتحة من الرجل، وخطفت الأنظار بجمالها ونالت اعجاب عدد كبير من متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا.

تمكنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع يوتيوب ، وذلك بعد ان حققت من خلال أغنيتها الجديدة ساحر قلوب ما يقرب من 400 الف مشاهدة فى خلال يومان فقط .

وكانت الفنانة نجوى كرم قد أعلنت عن صدور أحدث أغانيها الأربعاء الماضى ، والتي تحمل اسم “ساحر قلوب”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبدل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتدخل الفنانة نجوى كرم عش الزوجية فى سبتمبر المقبل، وذلك حسب مقطع فيديو نشره الإعلامي ايلى باسيل الذى كشف أيضا عن هوية خطيبها.

وقال ايلى باسيل، عبر موقع “لبنان 24”، إن خطيب نجوى كرم رجل الأعمال الإماراتى عمر الدهمانى، من مواليد 1980، حيث يصغرها بـ 15 عاما تقريبا.