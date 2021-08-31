داوود حسين يستعيد ذكريات فيلم "عندليب الدقي" ويلتقي نجومه في أحدث ظهور.. شاهدوا

داوود حسين النجم الكويتي ظهر في صورة جديدة مع مجموعة من النجوم أثناء جولته في العاصمة المصرية القاهرة، حيث حضر النجم الكبير أكثر من مناسبة بدعوة من أصدقائه.

داوود حسين يجتمع مع أيمن بهجت قمر وعلاء مرسي

داوود حسين نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعه بمجموعة من النجوم أثناء تواجده بمصر التي بدأ زيارتها خلال الأيام الماضية، الفنان الكويتي التقى بكل من الفنان علاء مرسي والفنان الشاب علاء عمرو، وكذلك تواجد الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر ونجله.

وعلق داوود حسين على الصورة التي نشرها فكتب: "لقطة سيلفي جميلة وفاخرة تجمع من اليمين حبيبي الجميل حسن الديب النجم علاء مرسي، المؤلف و الشاعر ايمن بهجت قمر والفنان الجميل علاء عمرو، و النجم القادم بهجت ايمن بهجت قمر"

سبب اجتماع صناع فيلم "عندليب الدقي" لمحمد هنيدي

داوود حسين أوضح سبب اجتماعه مع هؤلاء النجوم الذين شاركوا معه في بطولة فيلم "عندليب الدقي" الذي كتبه أيمن بهدت قمر، حيث أوضح النجم الكويتي أن سبب هذا اللقاء هو تسجيل حلقة عن الفيلم، مؤكدا أنه سوف يكشف تفاصيل جديدة في الفترة المقبلة وتمنى دوام التوفيق للجميع فكتب: "المناسبة، تسجيل حلقة عن فيلم (عندليب الدقي)، التفاصيل لاحقاً، الله يوفق الجميع و يوفقنا، الحمد لله دائماً و ابداً"، وقد نالت الصورة انتشارا واسعا بسبب اجتماع صناع الفيلم بعد أكثر من 13 عام من إنتاجه وهو العمل الذي شارك في بطولته أيضا كل من الفنان محمد هنيدي، وهبة نور، وعمرو عبدالجليل، وإخراج وائل إحسان.

داوود حسين يحضر عروض مسرحية "أبو العربي"

داوود حسين كشف في الأيام الماضية عن تواجده في العاصمة المصرية القاهرة وحضوره إحدى عروض مسرحية " أبو العربي في ميشين إيمبوسيبل" للفنان هاني رمزي الذي دعى الفنان الكويتي للحضور، وقدم داوود حسين الشكر للنجم المصري فكتب عبر حسابه على "انستجرام": "بدعوة كريمة من النجم بأخلاقه و فنه أخي الذي اعتز فيه الفنان هاني رمزي، حضرت عرض مسرحية (ابو العربي) في القاهرة الطيب يوصلك بالطيبين، وشكراً لأخي النجم هاني رمزي".

يذكر أن آخر عمل شارك في بطولته الفنان داوود حسين هو مسلسل "بوطار" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وتعاون معه في العمل مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان إبراهيم الحربي، ومحمد العجيمي، وعبير الجندي، ومحمد الحملي، وعبدالله الخضر، والعمل من تأليف يوسف المطر، وبندر السعيد، وإخراج ثامر العسلاوي.

الصور مأخوذة من حساب الفنان داوود حسين والفنان محمد هنيدي على "انستجرام".