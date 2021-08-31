الفنان أسامة عباس يكشف بالفيديو حقيقه شكواه من قلة العمل: "استمتع بحياتي مع أبنائي وأحفادي"

أسامة عباس، الفنان المصري القدير، تصدر مواقع التواصل اليوم، بسبب تغريدة منسوبة إليه اشتكى بها من قلة العمل وعدم عرض أعمال جديدة عليه، قبل أن يتبين انها تغريدة مفبركة، وعلق أسامة عباس بنفسه في تصريحات تلفزيونية عن الجدل الذي أثارته هذه التغريدة.

أول تعليق من أسامة عباس على جدل طلبه العمل من المنتجين

وتحدث الفنان أسامة عباس عن الجدل الكبير الذي أثارته التغريدة المنسوبة إليه، وذلك في أول تعليق له عن الأزمة وتصدره التريند بسببها، وقال في تصريحات له مع برنامج "حضرة المواطن"، إنه لا يعرفها ولكن سمع عنها، لأنه لا يجيد استخدام المواقع الجديدة ومواقع التواصل ويعرف عنها معلومات من أحفاده فقط، ولا يملك فكرة عن تويتر ومواقع التواصل ولكن يسمع عن ما يتداول بها من أحفاده.

أسامة عباس: أستمتع بحياتي مع أبنائي في الساحل الشمالي

ونفى أسامة عباس طلبه العمل أو شكواه من قلة العمل في تغريدات على مواقع التواصل، وقال إن الفنان أشرف زكي تولى الرد بالنيابة عنه بكفاءة شديدة، وقال إن بيان أشرف زكي ونقابة الممثلين أرضاه وعبر عنه، وأضاف إنه بخير الآن وأن آخر أعماله في عام 2018، وقرر الإكتفاء بهذا العمل والاستمتاع بحياته في الساحل الشمالي مع أبنائه وأحفاده، ويقضي وقته في قراءة الكتب التي لم يستطع قرائتها من قبل، وأكد عباس إنه بصحة جيدة ويمارس رياضة الجري يومياً، وأضاف مازحاً إنه يستعد للمشاركة في الأولمبياد.

أسامة عباس يكشف شروطه لقبول أعمال فنية جديدة

وأضاف أسامة عباس إن قبوله للأعمال الجديدة يتوقف على العمل المعروض عليه، ولو هناك عمل يحفزه للعمل سيقدمه، ولكن سيعتذر عن العمل إذا لم يشجعه، وقال إن شروطه للعمل أن يكون العمل به قيمة كبيرة وأن يكون طاقم العمل على معرفة بهم، لأن عدد كبير من الأبطال في الفترة الحالية لا يعرفهم ولا يعرف كيف سيتعامل معهم، وقال أسامة عباس في تصريحاته إنه يعتبر عادل إمام هو أشهر فنان في جيله ولكنه يعتبر محمود مرسي هو الأستاذ وكذلك الفنان عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس.

يذكر أن الفنان أسامة عباس من مواليد عام 1939 وقدم خلال مسيرته الفنية الطويلة عشرات الأعمال حيث انضم في أواخر الستينات لفرقة ثلاثي أضواء المسرح، وشارك معهم في عدة مسرحيات، كما قدم مجموعة من الأعمال السينمائية المهمة والتي من بينها فيلم "الكرنك" و"الحفيد"، كما قدم مجموعة من الأعمال الدرامية البارزة والتي منها مسلسل "دموع في عيون وقحة"، كما كان آخر عمل درامي قد شارك فيه مسلسل "عوالم خفية" مع الفنان الكبير عادل إمام.