إصابة نهال عنبر بارتجاج في المخ في حادث سقوط الديكور على خشبة المسرح.. بالصورة

نهال عنبر، الفنانة المصرية، أقلقت الجمهور على حالتها الصحية اليوم، بعد الكشف عن إصابتها بارتجاج في المخ في حادث سقوط الديكور على رأسها على خشبة مسرحيتها الجديدة "زقاق المدق".

نهال عنبر في المستشفى بعد سقوط قطعة ديكور على رأسها

وكشف مخرج مسرحية "زقاق المدق" التي تعرض حالياً من بطولة نهال عنبر، عن إصابتها بارتجاج في المخ نتيجة تعرضها لحادث سقوط قطعة ديكور على رأسها أثناء العرض المسرحي، ونشر صورة للفنانة نهال عنبر في المستشفى أثناء زيارة عدد من الفنانين لها وعلى رأسهم الفنان أشرف زكي، وكشف عن إصابتها وبقائها تحت الملاحظة في مستشفى العلمين.

نهال عنبر تصاب بارتجاج في المخ في مسرحيتها الجديدة

وقال المخرج عادل عبده، مخرج مسرحية "زقاق المدق"، تعليقاً على صورة نهال عنبر في المستشفى:" إدعوا للفنانه الكبيرة نهال عنبر بالشفاء فقد أصيبت في المسرح أثناء أداء دورها في العرض المسرحي (زقاق المدق) فقد وقع علي رأسها قطعة ديكور أدت إلي إصابتها وحدوث إرتجاج في الرأس وهي الأن في مستشفى العلمين تحت الملاحظة من فضلكم إدعولها بالشفاء العاجل".

ونشر الشاعر عادل سلامة أيضاً تدوينة طلب بها الدعاء للفنانة نهال عنبر، بعد إصابتها بارتجاج في المخ وقال:" تمنياتي الشفاء العاجل للفنانة نهال عنبر.. أصيبت على المسرح بسبب سقوط قطعة ديكور.. وتم نقلها للمستشفى.. نهال من الناس الطيبة اللى بتهتم بغيرها.. وكانت من الناس المهتمين جدا بالمرحوم الشاعر حسن رياض.. من غير سابق معرفة.. وكانت بتعمل اتصالات بحماس وإخلاص وقت ماكنا محتاجين غرفة عناية مركزة .. دعواتكم ليها".

نهال عنبر في مسرحية "زقاق المدق"

وكانت الفنانة نهال عنبر قد نشرت في الفترة الأخيرة عدة صور وفيديوهات من كواليس مسرحيتها الجديدة "زقاق المدق"، وعبرت عن سعادتها بعودتها للمسرح ونجاح المسرحية جماهيريا، واحتفلت منذ أيام بنجاح العروض الأولى للمسرحية في مدينة الأسكندرية ونشرت عدة صور من العرض وقالت:" الحمد لله والشكر لله كانت أول ليلة في المسرحية جميلة وكل اللي حضر المسرحية كان فرحان والعرض كان جميل الحمد لله.. دعواتكم".