شجون الهاجري تقلد سعاد حسني في مسلسل "ملاك رحمة" وترقص على أغنية "بانوا".. شاهدوا

شجون الهاجري الفنانة الكويتية تصدرت اهتمامات الجمهور خلال الساعات الماضية بعد أن تم تداول أحد مشاهدها في مسلسل "ملاك رحمة" الذي يعرض على منصة شاهد؛ على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت في المشهد وهي تقلد الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني.

شجون الهاجري تقلد سعاد حسني

شجون الهاجري ظهرت في المشهد وهي تقلد النجمة الراحلة سعاد حسني، في فيلمها الشهير "شفيقة ومتولي"، وتحديدًا في المشهد الذي كانت تغني خلاله أغنية "بانوا"، حيث رقصت شجون الهاجري على أنغام الأغنية، وارتدت فستانًا مشابهًا لفستان النجمة الراحلة خلال أدائها للأغنية في الفيلم الشهير الذي صدر عام 1979 ولعب بطولته كل من سعاد حسني وأحمد زكي وأحمد مظهر وجميل راتب ومحمود عبد العزيز ويونس شلبي وغيرهم.

شجون الهاجري حديث الجمهور بسبب "ملاك رحمة"

وتفاعل الجمهور مع المشهد، وأشاد البعض بأداء الفنانة الكويتية في المسلسل، وفي هذا المشهد خاصة بسبب انتقالها من حالة الفرح والحماس إلى حالة الحزن، وبكائها خلال المشهد، على خطى ما فعلته سعاد حسني في المشهد الأصلي، وحرصت شجون على إعادة نشر ردود أفعال الجمهور على دورها بالمسلسل، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بانستجرام.

ومن المعروف أن شجون الهاجري تشارك في بطولة مسلسل "ملاك رحمة" بجانب مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم حصة النبهان، عبد الله عبدالرضا، مرام البلوشي، غدير السبتي، عبد الله التركماني وحسن إبراهيم.

معلومات عن أحدث أعمال شجون الهاجري

والمسلسل مكون من 8 حلقات، ومن إخراج محمد سمير وتأليف أحمد العوضي وإنتاج جمال سنان، وبدأ عرضه على منصة شاهد مؤخرًا، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق، حول ممرضة تمر بأزمات نفسية وتتورط في جرائم، وذلك خلال حقبة الثمانينيات من القرن الماضي في الكويت، ولاقى المسلسل منذ بدء عرضه تفاعل قطاع كبير من الجمهور، الذي عبر عن إعجابه بالفكرة وأداء الأبطال.

ومن المعروف أن شجون الهاجري، واحدة من أشهر النجمات بالكويت، حيث بدأت تخطو أولى خطواتها الفنية وعمرها لا يتجاوز الست سنوات من خلال مسابقات رمضان "الصواية أم عوينة"، كما بدأت التمثيل في نهاية التسعينات في مسلسلات "خطوات على الجليد، الحب يأتي متأخر، الاختيار"، ولكن بدايتها الفنية الحقيقية كانت سنة 2002 في مسلسل "ثمن عمري".

الصور مأخوذة من حساب شجون الهاجري على انستجرام وبرومو مسلسل "ملاك رحمة" على يوتيوب