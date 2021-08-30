تصدرت خبيرة التجميل والمدونة السعودية "يارا النملة" محركات البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تداول المتابعون والمتابعات مقطع فيديو خاص بانهمار دموعها فرحا بمفاجأة عائلتها لها بمناسبة افتتاح مشروعها الخاص وهو مقهى So Matcha.

بالصور: انهمار دموع "يارا النملة" فرحا بمفاجأة عائلتها!

فاجأت عائلة مدونة الجمال السعودية "يارا النملة" ابنتهم من خلال لفتة جميلة بمباركتهم لها واعرابهم عن دعمهم لها بمناسبة افتتاح فرعها الأول من مشروعها الخاص وهو مقهى So Matcha الذي سيقدم لرواده القهوة المختصة والماتشا.

وقدمت عائلتها لها قالب كيك بتصميم معبر عن مشروعها الخاص، كُتب عليه اسم المقهى، وأرفقوه بعبارة خاصة عن فخرهم بها من خلال إطلاقها لمشروعها So Matcha.

ولم تتمالك المدونة السعودية "يارا النملة" نفسها أمام هذه المفاجأة الجميلة واللفتة الحنونة من قبل عائلتها، حيث أظهر مقطع فيديو انهمار دموعها فرحا بهذه المفاجأة.

"يارا النملة"

يُذكر بأن "يارا النملة" تعد واحدة من أهم الشخصيات البارزة في المملكة، وتعد خير مثال على المرأة السعودية الناجحة المتطلعة إلى مستقبل مشرق للمملكة، بينما تعيد الفضل الكبير في نجاحها لدعم وتشجيع عائلتها لها.

ولقد ذاع صيت الشابة "يارا إبراهيم النملة" عندما وقفت لتؤدي دور المرأة السعودية باحتفالية اليوم الوطني عام 2017 للمرة الأولى على مسرح استاد الملك فهد بالرياض، بمشاركتها في أوبريت "ملحمة وطن".

وعلى الرغم من أن "يارا النملة" قد درست الهندسة المعمارية في جامعة الأمير سلطان بالرياض، لكنها كانت تميل منذ طفولتها إلى الموضة والأزياء والمكياج لذلك وجهت اهتمامها إلى ذلك المجال، وأصبحت واحدة من الشخصيات البارزة في عالم الجمال في المملكة العربية السعودية وفي الخليج العربي والوطن العربي بأكمله، وهي محط اهتمام الكثير من الفتيات الذين دائما ما يتساءلون عن سر جمالها، خاصة وأن عدد متابعيها عبر حسابها الرسمي في "الانستجرام" يتجاوز مليون و200 ألف متابع.

الصور والفيديو تم استلامها من قِبل "يارا النملة".