فيديو إلهام الفضالة تتعرض لموقف طريف بسبب طفلين قررا الاحتفال بزواجها من شهاب جوهر

إلهام الفضالة الفنانة الكويتية تعرضت لموقف طريف أثناء جولة قامت لها في أحد المراكز الطبية عندما التقت بطفلين احتفلا معها بزواجها من الفنان شهاب جوهر، حيث صُدمت بسبب نسيانهما لاسمها.

موقف طريف لإلهام الفضالة بعدما نسى الأطفال اسمها

إلهام الفضالة نشرت عبر حسابها على "سناب شات" فيديو أثناء تواجدها في أحد المراكز الطبية الذي تواجد فيه طفلين من أجل لقائها لكن الفنانة الكويتية صدمت بسبب نسيان الأطفال لاسمها الحقيقي ومنادتها باسم مسلسلها الأخير "أمينة حاف" والذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وأبدت الفنانة الكويتية إعجابها بمدى التأثير الكبير الذي حققه المسلسل على الأطفال فقالت في الفيديو: "أنتم كنت تنتظرون أمينة حاف؟! اسمي نسوه الناس وكأنهم لم يعرفوني باسم إلهام، فهم فقط كانوا ينتظرون أمينة وينادوني بهذا الاسم".

احتفال جديد بزواج الفنانة إلهام الفضالة وشهاب جوهر

إلهام الفضالة كذلك احتفل معها الأطفال بزواجها من الفنان شهاب جوهر حيث قدم الحاضرين لها كعكة مكونة من 4 طبقات مرتفعة، وتم وضع في الطبقة العليا، خاتمي الزواج كما وضعت صورة زفاف إلهام الفضالة وشهاب جوهر، وكتب عليها: "ألف مبروك الزواج الفنانة إلهام الفضالة والفنان شهاب جوهر"، وحرصت إلهام الفضالة على تقديم كامل الشكر لكل من قدم لها التهنئة في هذا الاحتفال المصغر، وكان قطاع واسع من الجمهور قد احتفل بزواج الفنانة إلهام الفضالة في شهر يوليو الماضي وقدموا لها التهاني والمباركات.

إلهام الفضالة تستعد لتصوير الجزء الثاني من "أمينة حاف"

إلهام الفضالة انتهت خلال الأيام الماضية من تصوير مسلسل "من بعدي الطوفان" الذي تتعاون فيه للمرة الثانية مع زوجها الفنان شهاب جوهر والمقرر عرضه في شهر أكتوبر على منصة "شاهد" وسوف تستعد النجمة الكويتية خلال الفترة القادمة من أجل بداية تصوير مسلسل "أمينة حاف 2" وهو الجزء الثاني من العمل الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة وتصدر محركات البحث، ومن المقرر أن يعرض الجزء الثاني من العمل في شهر رمضان 2022.

كما أن أغلب من شارك في بطولة الجزء الأول سوف يشاركون في بطولة الجزء الجديد، وكان من بين أبرز نجوم الجزء الأول الفنانة طيف، وشهاب جوهر، وفهد باسم، وعبدالله الطليحي، وشوق الهادي، والعمل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة إلهام الفضالة وشهاب جوهر على "انستجرام"، والفيديو المرفق.