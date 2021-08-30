شاهد.. إطلالة جريئة لـ نوال الزغبي عبر انستجرام

نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. وظهرت نوال الزغبي بإطلالة جذابة مرتدية ببلوزة بيضاء و جيبة قصيرة باللون الأحمر و علقت قائلة: Good morning lovers… have a good day عليه_ابتسامه #نوال_الزغبي .

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