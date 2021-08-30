بسمة بوسيل تتصدر مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات الماضية

تصدرت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

وكانت بسمة بوسيل حرصت على الاحتفال بـ عيد ميلاد تامر حسني بعد إحيائه حفلا غنائيا بالساحل الشمالى.

وفاجأت بسمة بوسيل تامر حسني بعد انتهاء الحفل، وقدمت له تورتة عيد ميلاده على المسرح وغنت له أغنية "كل سنة وانت طيب".

وليست هذة المرة الأولى التى تغنى فيها بسمة بوسيل أغنية لزوجها تامر حسنى ، فسبق وأن أعادت تقديم أغنيته الشهيرة كفاياك أعذار ، وطرحتها عبر موقع يوتيوب ، وحققت الأغنية ما يزيد عن 7 ملايين مشاهدة .