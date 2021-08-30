شاهد.. أحمد زاهر يهنئ ابنته ليلى بـ عيد ميلادها

هنا الفنان احمد زاهر ، ابنته ليلى بـ عيد ميلادها ، ونشر عدة صور وفيديوهات له معها عبر حسابة بموقع انستجرام .

وكتب احمد زاهر " ليلي .. احلي و اجمل و اغلي اسم في الوجود ..

ليلي اكتر اسم اتذكر في الشعر العربي ، اكتر اسم اتغناله بكل لغات العالم اكتر اسم مميز و بالذات عندي انا , اسم امي و اسم بنتي القمر كل سنه وانتي طيبه يا اجمل و احلي و احن و اطيب والذ ليلي في الدنيا بحبك حب

مش هاقدر اوصفه ربنا يخليكي ليا و يوفقك في حياتك وتبقي سعيده و مبسوطه و تفضلي ناجحه و مكسره الدنيا اكتر مانتي مكسراها و تفضل ضحكتك الجميله علي وشك اللي مهما كنت مخنوق او متضايق بنسي كل حاجه لما بشوفها عقبال مليون سنه يا حبيبتي بحبك يا لولي ".