تفاصيل إيقاف المذيعة مي حلمي عن العمل وتحويلها للتحقيق.. بالفيديو

مي حلمي تعرضت لأزمة جديد بعدما أعلنت إدارة قناة "الحدث اليوم" التي تقدم فيه الإعلامية المصرية برنامجها "الحكم" عن إحالتها للتحقيق بسبب ما شهدته الحلقة التي جمعتها مع كابتن نادي الزمالك أحمد صالح من مخالفات.

تفاصيل إحالة الإعلامية مي حلمي للتحقيق

قناة "الحدث اليوم" نشرت عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" بيان من مجلس إدارة القناة قرر من خلاله إحالة الإعلامية مي حلمي للتحقيق وذلك بناء على ما تم رصده من مسئولي القناة في الحلقة الأخيرة من برنامج "الحكم" الذي عرض أمس السبت وتقدمه الإعلامية مي حلمي ، حيث أكدت القناة في بيانها أن هناك مخالفات قامت بها مقدمة البرنامج تجاه ضيفها تخالف ميثاق الشرف الإعلامي ولذلك تم تحويلها للتحقيق.

فجاء البيان: "بناءاً علي ما تم رصده من قبًل المرصد الخاص بالقناة بحلقة الاعلامية مي حلمي أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها اتجاه ضيف البرنامج، والتعامل معه بما يخالف الأصول والاكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي، لذلك قررنا، أولاً : إحالة الإعلامية مي حلمي للتحقيق".

قناة الحدث تقرر وقف برنامج "الحكم" لمي حلمي

مي حلمي تقرر كذلك وقف برنامجها "الحكم" بناء على قرار قناة "الحدث اليوم" في البيان الذي أصدرته في الساعات الأخيرة، والذي أكد على سرعة تنفيذ القرار فجاء بيان القناة: "ثانياً : إيقاف برنامج (الحكم) علي شاشة قناة (الحدث اليوم) لحين انتهاء التحقيق، ثالثاً : علي السيد المدير التنفيذي أعمال نص القرار من الآن"، ووقعت مشادة بين الإعلامية مي حلمي وضيفها كابتن نادي الزمالك المصري أحمد صالح أثناء عرض برنامج "الحكم" مما جعل الأخير يقرر الانسحاب ويغادر الاستديو أثناء بث البرنامج على الهواء.

مي حلمي تتجاهل الرد على قرار وقف برنامجها وتتجه إلى دبي

مي حلمي لم ترد حتى الآن بشكل واضح على قرار وقفها من قبل قناة "الحدث اليوم" على أي من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. لكنها نشرت خلال الساعات الأخيرة وقبل فترة قليلة من صدور قرار وقف برنامجها فيديو قصير عبر حسابها على "انستجرام" علقت عليه بشكل مختصر فكتبت "ماذا؟مع السلامة"، كما حملت كتاب يحمل عنوان "دبي" في إشارة إلى أنها سوف تتجه إلى الإمارات العربية المتحدة.

مي حلمي المحت خلال الفترة الماضية لارتباطها مجددا بعد انفصالها عن المطرب المصري محمد رشاد، وذلك في تصريحات قالتها في برنامج "تفاعلكم" المعروض على شاشة قناة "العربية" عندما حلت ضيفة عليه، حيث تحدثت خلال اللقاء عن ارتباطها عاطفيًا لكنها كانت حريصة على عدم تأكيد الأمر، وقد أعادت مي حلمي نشر مقطع فيديو من اللقاء على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" وشددت على أن الأمر أصبح مؤكدًا وأنها ارتبطت بالفعل، مي حلمي شددت كذلك على حرصها على عدم الكشف عن أي تفاصيل خاصة بارتباطها، وقررت أنها سوف تحافظ على خصوصية تلك العلاقة.

الصور مأخوذة من حساب الإعلامية مي حلمي على "انستجرام" وصفحة قناة "الحدث اليوم" على "فيس بوك".