وفاة الممثل الأمريكي ”إد أسنر” عن عمر ناهز 91 عاما‎

قالت أسرة الممثل الأمريكي إد أسنر الحاصل على سبع جوائز إيمي إنه توفي، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 91 عاما.
وتوفي أسنر في منزله محاطًا بأسرته حسبما قال وكيل الدعاية الخاص به لوسائل الإعلام.
وأدى أسنر أدوارا في عدة مسلسلات تلفزيونية من بينها (ذا ماي تيلور مور شو) و(لو جرانت) في السبعينات والثمانينات وشارك بصوته أيضا في فيلم الرسوم المتحركة الشهير(آب) عام 2009، وأكدت أسرته وفاته على حسابه على تويتر.
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اشتهر أسنر بسياساته الليبرالية وفترة عمله كرئيس لنقابة ممثلي الشاشة في الثمانينات عندما انتقد تورط الولايات المتحدة في أمريكا الوسطى أثناء إدارة الرئيس السابق لاتحاد الممثلين، الرئيس رونالد ريجان.
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