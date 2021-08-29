كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد والدتها بصور مبهجة: "أحلى أم وتيتة لـ حياة"

كندة علوش احتفلت بعيد ميلاد والدتها بطريقة مميزة على انستغرام، فنشرت مجموعة صور مبهجة لها مع والدتها تتضمن لقطات مميزة من مناسبات متعددة، وشملت احداها صورة لهما مع طفلتها "حياة"، وارفقت ذلك برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن مشاعرها الجياشة نحو والدتها التي وصفتها بأنها رفيقتها وجدة صغيرتها الرائعة.

كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد والدتها بطريقة مميزة

النجمة السورية كندة علوش حرصت على مشاركة متابعيها عبر حسابها على انستغرام بمجموعة صور لها برفقة والدتها من مناسبات مختلفة تعكس لحظات وذكريات سعيدة لهما، بينها صورا من اجازتهما على البحر، ولقطة أخرى ظهرت فيها الوالدة ترافق ابنتها كندة في احدى السهرات، وسيطرت المشاعر الدافئة على هذه الصور، وما كان لافتا ايضا أناقة والدة كندة علوش، كما اعتبر البعض بأن كندة نسخة عن والدتها.

واطلت كذلك كندة علوش في احدى الصور مع والدتها وبرفقتها ابنتها "حياة" التي بدا بأنها تكبر سريعا لكنها لم تكشف عن ملامح وجهها بوضوح.

وأرفقت كندة علوش الصور المبهجة برسالة معايدة لوالدتها وصفتها فيها بأنها أروع أم وجدّة، فكتبت قائلة :"مامي حبيبتي كل سنة وانت حبيبة قلبي أحلا أم وأحلا رفيقة وأحلا تيتة لحيوة.. الله يخليلي ياكي ياروحي ولا يحرمني منيك ويسعد قلبك على طول ويخليلك أمهاتكن".

وتفاعل الجمهور وعدد من المشاهير مع تدوينة كندة علوش وبينهم الفنان سامر المصري الذي علق قائلاً :" كل عام وهي بخير وربنا يديم عليها الصحة والعافيه والايام الحلوة"، كذلك علق كل من سوسن ارشيد وهند صبري وفريال يوسف وقصي خولي وسلافة معمار وهنا شيحة ودرة التونسية وغيرهم، على الصور برسائل معايدة مميزة لوالدة كندة علوش.

كندة علوش وآخر منشورتها على انستغرام

وقبل حوالي أسبوع، استرجعت الفنانة السورية كندة علوش، ذكرياتها مع زوجها المصري الفنان عمرو يوسف من خلال صورة جمعتهما مع تعليق رومانسي عبرت فيه عن مدى حبها له، وكتبت قائلة: "دوت الخليج الصورة من سنتين بالظبط كان لون السما أحلى والشجر أحلى الدنيا تغيرت كتير من سنتين لهلأ.. بس وجودك جنبي بيهون اي شي صعب".

وتمنت كندة علوش في تدوينتها بأن تحمل الأيام القادمة الخير لها ولزوجها عمرو يوسف، قائلة: "يا رب الأيام الجاية تكون أحلى علينا وعلى كل الناس وتحمل معها الخير والفرج والفرح للجميع".

آخر أعمال كندة علوش الفنية

الفنانة كندة علوش تستعد للمشاركة حالياً في مسلسل "الستات بتعرف تقتل"، وتدور أحداثه حول المشاكل الأسرية بشكل عام وقضايا القتل بين الأزواج التي انتشرت في الفترة الماضية وينتمي العمل لنوعية الـ 12 حلقة، والمسلسل من إخراج محمد سلامة، ومن المقرر انطلاق تصويره في الأيام المقبلة وسيعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

يذكر أن آخر أعمال كندة علوش مسلسل "إلا أنا" ضمن حكاية "ضي القمر" والعمل من إخراج أحمد حسن.