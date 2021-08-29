عودة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بمجموعة قوية من الأفلام

يعود مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بكامل قوته يوم الأربعاء المقبل، لينافس بمجموعة من الأفلام المهمة في موسم الجوائز والمهرجانات هذا العام.

أقيم مهرجان فينيسيا العام الماضي بنسخة متواضعة بسبب جائحة كورونا، لذا من المهم أن يستعيد بريقه هذا العام لينافس مهرجان كان والأحداث الفنية المرتقبة.

وتقام النسخة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، وهو حدث فني يهدف إلى تكريم أبرز النجوم في تاريخ السينما ورفع مستوى الوعي بالفن العالمي وصناعة السينما.

تفاصيل مهرجان فينيسيا

يشارك في مهرجان فينيسيا هذا العام أفلام من 59 دولة عبر أقسامه المتعددة، واختير فيلم المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار Parallel Mothers ليكون العرض الرئيسي في حفل الافتتاح.

فيلم Parallel Mothers تقوم ببطولته كل من بينيلوبي كروز وميلينا سميت وروسي دي بالما، إيتانا سانشيز خيخون، ودانييلا سانتياغو، إلى جانب عدد كبير من النجوم وينتجه بيدرو ألمودوفار.

تدورأحداث فيلم Parallel Mothers حول قصة امرأتين على وشك الولادة في المستشفى، ويخوضان تجربة السينجل مارز بمخاوفها وإرهاقها ويواجهان بعض الندم على التجربة.

حصل المخرج بيدرو ألمودوفار على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا عام 2019، وكان من بين حضور النسخة الماضية من مهرجان كان السينمائي.

سيتم منح الممثلة الأمريكي جيمي لي كرتيس جائزة الأسد الذهبي الفخرية تقديرا لمسيرتها الفنية والإنجاز مدى الحياة، كما سيمنح المخرج والممثل الإيطالي روبيرتو بينيني نفس التكريم أيضا.

يشهد مهرجان فينيسا أيضا العرض الأول لفيلم كريستين ستيوارت Spencer الذي تدور أحداثه حول قصة الأميرة ديانا، ومن المتوقع حصوله على جوائز عديدة تصل إلى الأوسكار.

كما يعرض الفيلم المنتظر DUNE للمخرج دينيس فيلينوف، لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ومحدد له تاريخ الجمعة 3 سبتمبر 2021.

فيلم DUNE ينتمي لفئة أفلام المغامرة والخيال العلمي، وهو مقتبس من رواية لفرانك هربرت، ويقوم ببطولته تيموثي شالاميت وزيندايا، خافيير بارديم، جيسون موموا، جوش برولين، وعدد كبير من النجوم.

ويشهد المهرجان أيضا عرض فيلم الدراما التاريخية The Last Duel الذي يتعاون في بطولته بن أفليك ومات ديمون مع آدم درايفر وجودي كومر.

ومن المقرر أن يناقش مهرجان فينيسيا في حلقة خاصة وضع اللاجئين من صناع الأفلام الأفغان بعد الأزمة الجارية التي تشهدها بلادهم ووقوع العاصمة تحت سيطة حركة طالبان.