صور أحمد زاهر يحتفل بتكريم ابنته الصغرى عن دورها في مسلسل "ليه لأ 2"

أحمد زاهر احتفل بتكريم ابنته منى أحمد زاهر بعد النجاح الذي حققته في مسلسل "ليه لأ 2" الذي عرض خلال الأسابيع الماضية على منصة شاهد ونال إشادة واسعة من الجمهور العربي.

أحمد زاهر يحتفل بتكريم ابنته منى عن دورها في مسلسل "ليه لأ 2"

أحمد زاهر نشر عبر حسابه على "انستجرام" مجموعة صور لابنته منى أحمد زاهر أثناء تكريمها من قبل المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن دور "سلمى" الذي قدمته في مسلسل "ليه لأ 2" كما تم تكريم أبطال المسلسل كذلك، وعبر أحمد زاهر عن سعادته بأول تكريم تحصل عليه ابنته في أول مشاركة درامية لها، كما تمنى لها دوام النجاح في خطواتها القادمة، كما قدم الشكر كذلك للمركز على دوره في دعم الأعمال الدرامية المميزة وتكريم أبطال العمل.

فكتب أحمد زاهر: "مبروك يا منمونتي يا قمر علي أول جايزه في حياتك علي دور سلمي في مسلسل (ليه لأ 2) ربنا يكتبلك كل الخير و النجاح في حياتك يا روح قلب ابوكي، شكرا المركز الكاثوليكي شكرا كل من شارك في مسلسل (ليه لأ 2)".

ملك أحمد زاهر تبارك لشقيقتها الصغرى على تكريمها

أحمد زاهر قدم الشكر كذلك لابنته ملك أحمد زاهر التي تواجدت في حفل تكريم شقيقتها واهتمت أن تكون معها فكتب: "شكرا ملوكتي علي رعايتك و اهتمامك بأختك"، بينما نشرت ملك زاهر أكثر من صورة من حفل تكريم أبطال مسلسل "ليه لأ 2" مع شقيقها منى، واعربت عن فخرها بها، كما حرص العديد من النجوم على تقديم التهاني للفنان أحمد زاهر ولابنته منى على هذا التكريم وكان من بينهم النجمة شكران مرتجى، والفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وإيناس عز الدين، وعمرو عبدالعزيز، ومحمد رحيم، وظهرت منى أحمد زاهر وهي تلتقط العديد من الصور في حفل التكريم كما التقط لها صور مع الفنان أحمد حاتم وشقيقتها ملك.

أحمد زاهر يحتفل بدخول ابنته منى مجال التمثيل

أحمد زاهر احتفل في شهر يونيو الماضي بدخول ابنته "منى" لمجال التمثيل وذلك بعد وضعت صورتها على بوستر مسلسل "ليه لأ 2"، لتنضم إلى شقيقاتها ملك وليلى أحمد زاهر، ووجه زاهر رسالة إلى ابنته الثالثة عبر حسابه على "انستجرام" قال فيها:" مبروك يا منمونة أول عمل ليكي وأول تجربة مع ناس محترمة ومهمة، وإن شاء الله ربنا يكتبلك ويكتبلهم النجاح والتوفيق".

يذكر أن مسلسل "ليه لأ 2" قد حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنانة منة شلبي وأحمد حاتم، ومراد مكرم،والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم ابو عوف.

الصور مأخوذة من حساب الفنان أحمد زاهر على "أنستجرام".