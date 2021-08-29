عمرو عرفة لـ مي حلمي : مش ذنب الضيف المؤدب إنه يستحمل...

علق المخرج عمرو عرفة علي حلقة الإعلامية مي حلمي مع الكابتن أحمد صالح .

وغرد عرفة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " الكلام ده لا يرضي أهلاوي ولا زملكاوي فيه فرق ما بين حد بيحترم مهنته كمذيع و حد تاني شايف إنه اكبر منها فبيتكبر علي ضيوفه .. مش ذنب الضيف المؤدب إنه يستحمل كِبرك و كويس انه مشي و ساب البرنامج و يا ريت الدرس يكون وصل .. اشك ".

شهد برنامج «الحكم»، والذي تقدمه مي حلمي، انسحاب أحمد صالح، نجم الزمالك السابق والمدرب المساعد السابق بنادي سموحة، من البرنامج اعتراضا على طريقة تعامل مقدمة البرنامج معه في طرح الأسئلة بشأن أزمة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء.