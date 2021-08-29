محمد رمضان يعلن عن موعد حفله الأخير بالعلمين الجديدة

أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد حفله الأخير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
ونشر محمد رمضان صوره له في احد الحفلات وعلق قائلا :" ان شاء الله ميعادنا الخميس ٢ سبتمبر في الساحل الشمالي بمدينة العالمين الجديدة ".
من ناحية أخري، كانت قد تصدرت أزمة الدكتوراة الفخرية الأخيرة مؤشرات البحث، بعدما وجه الفنان محمد رمضان، رسالة شكر لوزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين والممثلين اللبناني على منحه الدكتوراه الفخرية ولقب سفير الشباب العربي (بحسب منشوره).
ونشر محمد رمضان، صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق قائلا: "شكراً وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكراً المركز الثقافي الألماني في #لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي.
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