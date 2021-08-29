الثلاثاء المقبل.. عرض خاص لفيلم ”ماكو” بإحدى سينمات التجمع

يحتفل يوم الثلاثاء المقبل أبطال فيلم "ماكو" بالعرض الخاص للعمل في إحدى سينمات التجمع وذلك بحضور أبطاله، بعد سلسلة من التأجيلات، حيث بدأ تصوير الفيلم منذ عامين وتم الانتهاء منه بعد عام بسبب توقفه أكثر من مرة، حتى أصبح جاهزاً للعرض نهاية العام الماضى ولكن تأجل طرحه بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

"ماكو" من بطولة ناهد السباعى، نيكولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، محمد مهران، فيريال يوسف، عمرو وهبة، سارة الشامى، وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج محمد هشام، وتدور الأحداث حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها، وتتوالى الأحداث فيحدث لهم الكثير من المفآجات والكوارث.

أحداث الفيلم تعتمد على أجواء التشويق والإثارة، وأغلب أحداثه تدور تحت الماء، وهو ما يمثل عنصر جذب كبير وتشويقى للمشاهدين.