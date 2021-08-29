اليوم.. دينا الوديدى وبغدادى بيج باند على مسرح محكى القلعة

تحيى اليوم الأحد المطربة دينا الوديدى حفلا غنائيا على هامش فعاليات مهرجان محكى القلعة في دورته التاسعة والعشرين، وتقدم من خلاله نوعا مميزا من الغناء يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة إلى جانب باقة من أعمالها الخاصة منها الحرام، دواير، السيرة، سكون، كتر الوجع، يا جنوبي وغيرها.

كما يقدم فريق بغدادى بيج بان بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى حفلاً غنائيًا يتضمن مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية إلى جانب مختارات من ألحان الموسيقى العربية التى أعيد صياغتها فى قالب موسيقى الجاز .

وكرمت مؤخرًا وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم عددًا من الشخصيات التي كان لها دور كبير في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربى، وذلك في أولى أيام فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ29، منهم عازف البيانو عمرو سليم، المطرب أمجد العطافى، المطربة ريم كمال، مغنية الأوبرا داليا فاروق، المطرب خالد شهدى، الدكتورة عزة مدين، الإعلامى أمجد مصطفى، حمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوى، اسم المهندس مؤنس العطوى، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد، وبعد تكربم هؤلاء قدم الثنائي فؤاد ومنيب عدد من الأغاني.

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم: على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شماميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند.