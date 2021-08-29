نانسي عجرم تتألق في "Stars On Board" وتختتم حفلاتها الصيفية مع بهاء سلطان في مصر..بالصور

نانسي عجرم تألقت في افتتاح حفلات Stars On Board"" الليلة، ونشرت عدة صور وفيديوهات من حفلها، والذي شارك به أيضاً الفنان راغب علامة، وكشفت عن أنشطتها وحفلاتها المقبلة في ختام موسم الصيف.

نانسي عجرم تتألق في حفلها بـ"ستارز أون بورد"

وخطفت الفنانة نانسي عجرم الأنظار بحفلها الجديد الليلة في "ستارز أون بورد" أو "باخرة النجوم"، وأشعلت الحفل بأغانيها الجديدة ونشرت على حسابها بانستقرام عدة مقاطع فيديو من الحفل، ولقطات لها على المسرح، وقدمت في الحفل مجموعة من أغاني ألبومها الأخير "نانسي 10"، وألتقطت عدة صور لها مع جمهورها في الحفل بالإضافة إلى مجموعة من الأطفال الذين صعدوا معها على المسرح.

نانسي عجرم تعلن عن حفلها الجديد في مصر

وواصلت نانسي عجرم نشاطها الفني وجولاتها الجماهيرية الصيفية، وأعلنت اليوم عن حفلها الجديد في الساحل الشمالي بمصر، والذي تشارك به مع الفنان بهاء سلطان، ونشرت شركة "تيكت مارشيه" المنظمة للحفل تفاصيله على صفحتها بفيسبوك، وتختتم نانسي بالحفل نشاطها الصيفي في مصر، إذ تحيي الحفل في يوم 2 سبتمبر المقبل على المسرح الروماني في مارينا 2، والذي شهد تواجد عدد من النجوم بحفلات مميزة مؤخراً ومنهم تامر حسني ومحمد منير وروبي وغيرهم.

ونشر الفنان بهاء سلطان بوستر الحفل وكشف تفاصيله في تدوينة له على فيسبوك وقال:" سعيد أني هكون مع جمهوري الحبيب بالساحل الشمالي يوم الخميس 2 سبتمبر ,في المسرح الروماني, مارينا 2.. تفتح الأبواب في السادسة مساء, ويبدأ الحفل من العاشرة مساء"، وتعتبر مشاركة نانسي عجرم مع بهاء سلطان في حفل غنائي من أبرز مفاجآت موسم الصيف، وذلك بسبب عودة بهاء سلطان للحفلات بعد غياب طويل بالإضافة إلى اجتماعه الأول مع نانسي في حفل غنائي مشترك.

نشاط كبير لنانسي عجرم في موسم الصيف

وشهد موسم الصيف الحالي نشاط فني كبير للفنانة نانسي عجرم، إذ أحيت مجموعة من الحفلات الناجحة في مصر هذا الشهر، بالإضافة إلى إحيائها حفل ناجح آخر في جدة، وكذلك في الرياض، وسبقها طرح نانسي عجرم لألبومها الجديد "نانسي 10"، بالإضافة إلى عدة كليبات من الألبوم وأخرها فيديو كليب أغنية "سلامات".