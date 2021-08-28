أبرز النجمات الإماراتيات المؤثرات على السوشيال ميديا في يوم المرأة الإماراتية

في يوم المرأة الإماراتية، نسلط الضوء على أبرز النجمات المؤثرات على السوشيال ميديا واللواتي يعتبرن نموذجا ملهماً بنجاحاتهن واطلالاتهن ومختلف خطواتهن الفنية او الإعلامية، وتتصدرهن النجمة الإماراتية أحلام، والإعلامية مهيرة عبد العزيز، والفنانة بلقيس فتحي، الى جانب مشاعل الشحي.

الفنانة أحلام

النجمة الإماراتية أحلام من أبرز النجمات على الساحة الخليجية والعربية، وتعتبر نموذجا ناجحا وملهما لكل السيدات العربيات بمسيرة نجاحها وتألقها على مر السنوات. فالنجمة أحلام واصلت خلال السنوات الصعود على سلم النجاحات بشكل تدريجي الى اصبحت من إحدى نجمات الفن حيث تمتلك شعبية واسعة في مختلف أنحاء العربي، وتتميز بإختياراتها المميزة من الأغاني والألبومات مع صوتها الطربي الأصيل.

ليس هذا فحسب، فالنجمة أحلام تعتبر من المؤثرات جدا على السوشيال ميديا سواء على تويتر او انستغرام بالمحتوى الذي تنشره، فهي تشكل ايضا نموذجا ملهما في اطلالات أزيائها ومكياجها وتسريحات شعرها الأنيقة، ليعتبرها الجمهور ضمن قائمة النجمات الأكثر اناقة، ويتابعها الملايين للإستلهام منها ذوقها.

إضافة الى ذلك، فإن النجمة أحلام تنفرد بشخصية إيجابية تجمع فيها ما بين القوة والمرح، ويبرز هذا من خلال مشاركتها في العديد من برامج المواهب، او تعليقاتها ومنشورتها على السوشيال ميديا والتي ينتظرها الملايين من عشاقها، كما انها تتميز بمبادراتها الانسانية، ومبادراتها الايجابية اتجاه الأحداث في العالم او اتجاه زملائها عبر السوشيال ميديا.

الإعلامية مهيرة عبد العزيز

الإعلامية مهيرة عبد العزيز من الإعلاميات الإماراتيات التي استقطبت شهرة واسعة في انحاء الوطن العربي، لأسلوبها المميز في الحوارات وتقديم البرامج بطريقة مميزة، ولإطلالاتها الأنيقة والتي تواكب فيها الموضة وكل ما هو جديد في عالم الأزياء والمكياج وتسريحات الشعر، لتشكل بالتالي مصدراً ملهما في شخصيتها وعملها وإطلالاتها لكل المتابعين لها عبر السوشيال ميديا.

الى جانب ذلك، فإن مهيرة عبد العزيز تعد من النساء اللواتي نجحن في التوفيق بين عملهن وبين حياتهن الزوجية حيث تعيش حياة زوجية مستقرة مع زوجها وابنتها التي تشارك بصورها مع الجمهور.

الفنانة بلقيس فتحي

النجمة بلقيس فتحي من الفنانات المؤثرات بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي نموذجا ملهماً للنساء العربيات ليس فقط بمسيرتها الغنائية الناجحة انما ايضا بسبب شخصيتها القوية والذكية وتوليها كذلك لقب مبعوثة للأمم المتحدة لشؤون النساء في الشرق الأوسط حيث اطلقت العديد من المبادرات الداعمة للنساء في مختلف الأصعدة.

بلقيس ايضا تتميز بشخصية ايجابية تحب دائماً التواصل والتفاعل مع جمهورها وتشاركهم الصور والفيديوات الخاصة بها والتي يمكن ان تلهم المرأة في العديد من الأمور، مثل الحث على ممارسة الرياضة، تعليم المكياج، الى جانب بكونها مصدرا ملهما للإطلالات الأنيقة، كما أنها اختيرت سفيرةً للعديد من العلامات التجارية والماركات العالمية.

وانضمت كذلك عام 2018 إلى قائمة أكثر الأشخاص تأثيراً في العالم العربي الذين لا تتعدى أعمارهم الـ30 عاماً.

مشاعل الشحي

الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي من الفنانات المتواجدات بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما ما تحرص على نشر فيديوات مختلفة من تفاصيل حياتها او مقاطع ترفيهية مع زوجها الفنان احمد خميس.

مشاعل الشحي تتميز بشخصيتها القوية والذكية وتحاول دائما ان تحث المرأة العربية على خطوات ايجابية في حياتها بكافة الصعد، كما أنها تشكل نموذجا ملهما للنساء من ناحية اطلالات ازيائها ومكياج وتسريحات شعرها.

مشاعل الشحي ورغم صغر سنها، الا انها ايضا استطاعت ان تلمع في مجال تقديم البرامج وتستعد في خطواتها المقبلة الى دخول عالم التمثيل.