خاص- تفاصيل وموعد عرض مسلسل "من بعدي الطوفان" للفنانة إلهام الفضالة

إلهام الفضالة انتهت خلال الأيام الماضية من تصوير مسلسلها الجديد "من بعدي الطوفان" وهو العمل الذي يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل "أمينة حاف".

موعد عرض مسلسل "من بعدي الطوفان" لإلهام الفضالة

كشف مصدر خاص في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن موعد عرض مسلسل "من بعدي الطوفان" وهو العمل الذي تشارك في بطولته الفنانة إلهام الفضالة مع مجموعة كبيرة من النجوم، حيث أكد أن المسلسل الجديد سوف يتم عرضه في شهر أكتوبر القادم عبر منصة "شاهد" وذلك بعدما تم الانتهاء من تصويره بشكل كامل خلال الأيام الماضية.

وقال المصدر: "مسلسل (من بعدي الطوفان) للفنانة إلهام الفضالة قد تم الانتهاء من تصويره بشكل كامل خلال الأيام الماضية، والعمل سوف يتم إنهاء كافة التجهيزات الخاصة به من أجل عرضه في المرحلة المقبلة حيث أنه من المقرر أن يعرض المسلسل في شهر أكتوبر القادم على منصة شاهد".

تعاون جديد يجمع إلهام الفضالة وزوجها شهاب جوهر

مسلسل "من بعدي الطوفان" قد بدأ تصويره في شهر يونيو الماضي وهو العمل الذي يتعاون فيه كل من الفنانة إلهام الفضالة وزوجها الفنان شهاب جوهر للمرة الثانية هذا العام بعد عرض مسلسل "أمينة حاف" في شهر رمضان الماضي.

وكشف الفنان شهاب جوهر في صورة جديدة تجمعه مع زوجته إلهام الفضالة عبر حسابه على "انستجرام" عن انتهاء تصوير المسلسل، كما وعد بأن هناك تجارب جديدة أكثر ناجحا فكتب تعليقا على الصورة: "الحمدلله تم الانتهاء من تصوير مسلسل (من بعدي الطوفان) والقادم أجمل".

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانة شهد سلمان، وفهد باسم، وشوق الهادي، وصمود المؤمن، والعمل من تأليف علي دوحان، وإخراج مناف عبدال.

إلهام الفضالة تستعد لتصوير الجزء الثاني من "أمينة حاف"

إلهام الفضالة عقب الانتهاء من تصوير مسلسل "من بعدي الطوفان" سوف تستعد خلال الفترة القادمة من أجل بداية تصوير مسلسل "أمينة حاف 2" وهو الجزء الثاني من المسلسل الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة وتصدر محركات البحث، حيث أنه من المقرر أن يعرض الجزء الثاني من العمل في شهر رمضان 2022، كما أن أغلب من شارك في بطولة الجزء الاول سوف يشاركون في بطولة الجزء الجديد، وكان من بين أبرز نجوم الجزء الاول من العمل كل من الفنانة طيف، وشهاب جوهر، وفهد باسم، وعبدالله الطليحي، وشوق الهادي، والعمل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة إلهام الفضالة وشهاب جوهر على "انستجرام".