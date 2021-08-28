سرقة حقائب توم كروز وسيارة حارسه الشخصي أثناء تصوير ”مهمة مستحيلة”

تعرض النجم العالمي توم كروز، للسرقة أثناء تصويره فيلم "مهمة مستحيلة 7" في مدينة برمنجهام البريطانية، حيث تمكن اللصوص من سرقة سيارة خاصة بالحارس الشخصي للممثل والتي تبلغ قيمتها 137 ألف دولار، بالإضافة لسرقة الأمتعة التي كانت بداخل السيارة والتي تساوي آلاف الدولارات، وفقًا لموقع "سبوتنيك".

وتمكن اللصوص من سرقة السيارة باستخدام ماسح ضوئي لاستنساخ الإشارة من مفتاح السيارة أثناء توقفها خارج فندق The Grand في برمنجهام.

وبحسب التحقيقات فإن اللصوص تمكنوا من سرقة السيارة في دقائق فقط بعد أن تركت خارج الفندق، الذي يبعد دقيقتين فقط سيرًا على الأقدام من مقر شرطة ويست ميدلاندز، وحدثت السرقة في الوقت الذي كان فيه كروز يصور مشاهد من الفيلم في أحد مراكز التسوق في برمنجهام.

في سياق آخر، فاجأ توم كروز عائلة في مقاطعة وارويكشاير الإنجليزية بهبوط طائرته الهليكوبتر في حديقتهم الخلفية، وذلك خلال تصويره لفيلمه الأخير: "المهمة المستحيلة" Mission: Impossible 7، حيث تم إخبار العائلة بوجود شخصية مهمة دون ذكر اسمه بحاجة إلى مكان ما للهبوط بعد إغلاق المطار القريب.

وقالت صاحبة المنزل أليسون ويب إنها سُئلت عما إذا كان يمكن استخدام حقلها للهبوط من قبل "شخصية مهمة تأخرت"، مؤكدة إنها وافقت على الأمر دون الإلتفات لهوية الشخصية، مضيفة: "أعتقدت أنه سيكون من الرائع أن يرى الأطفال المروحية تهبط في الحديقة"، وفقا لشبكة bbc.

وأضافت: "ولكن عندما وصل توم كروز تفاجئنا جميعا وكان الأمر رائع للغاية"، مؤكدة :"ذهب مباشرة إلى الأطفال للدردشة ، ثم جاء وقدم لنا الشكر .. ثم قال إذا كان الأطفال يرغبون في الصعود على متن المروحية، متابعة :"لقد كان يومًا رائعًا. لقد كان سرياليًا ، وما زلت لا أصدق الآن أنه حدث".