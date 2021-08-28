القومى للمسرح المصرى يكرم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز بحفل افتتاحه

أعلنت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 9 أكتوبر المقبلين، تكريم اسم النجمين الراحلين "سمير غانم" و"دلال عبد العزيز"، اللذين رحلا عن عالمنا خلال العام الحالي.

وقال الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري إن تكريم الراحلين في الدورة المقبلة جاء لرصيدهما المسرحي الفني الكبير وحبهما للمسرح، وتكريم سمير غانم بالتحديد كان مقررًا ومحسومًا مع نهاية الدورة الماضية بسبب بصماته المهمة فى المسرح الكوميدى ولكن القدر منع تكريمه حيًا، أما الراحلة دلال عبد العزيز فلها إسهاماتها المعروفة فى مسرحى القطاع العام والخاص ومن المقرر أن تحضر حفل الافتتاح أسرة الراحلين.

يُذكر أن الفنان سمير غانم هو واحدًا من أهم نجوم المسرح المصري والعربي، ويمتلك حضورًا قويًّا وخفة ظل وقدرة كبيرة علي فن الارتجال في المسرح ومن أشهر أعماله: "بهلول في أسطنبول، موسيقي في الحي الهادي، مراتى زعيمة عصابة، ودو رى مى فاصوليا، وأنا ومراتى ومونيكا، المتزوجون، وترا لم لم، ومين جوز مين، أهلًا يا دكتور، وكانت آخر أعماله المسرحية الزهر لما يلعب.

أما الفنانة دلال عبد العزيز فقد قدمت الكثير من الأعمال، وقدمت أكثر من خمسة عشر عملًا مسرحيًّا مع كبار نجوم المسرح منهم زوجها الراحل سمير غانم والنجم يحيى الفخرانى والفنان الراحل جورج سيدهم ومنهم أهلا يا دكتور وحب فى التخشيبة والأم شجاعة وهالة حبيبتى وفارس وبنى خيبان وأخويا هايص وأنا لايص وجوازة طليانى.

يشار إلى أن اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشر، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبلين، قررت استقبال عروض مسرح الطفل وإدراج العروض المختارة منها ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.