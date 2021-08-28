غدًا.. عرض حكاية ”كدبة كبيرة” من مسلسل ورا كل باب على قناة...

تعرض حكاية "كدبة كبيرة" من مسلسل ورا كل باب، غدًا السبت 28 أغسطس، على قناة الحياة، المسلسل من تأليف اسلام حافظ وإخراج سميح النقاش، وبطولة كل من أحمد زاهر، هنادي مهنا، وإيمان سلامة، محمد ناصر، عماد رشاد، رضوي جودة، فتوح أحمد، ويناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

يذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

وعرضت قناة الحياة 5 قصص من الموسم الأول وهم "مالناش إلا بعض" للفنانة صابرين وجيهان خليل وجمال عبد الناصر ومحمد نجاتى وتأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، وحكاية "يوم من الأيام" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وبطولة أحمد خليل ويوسف عثمان .

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