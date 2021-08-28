فرح الزاهد تنجو من حادث مروع وتكشف تفاصيل حالتها.. بالصورة

فرح الزاهد الفنانة المصرية وشقيقة هنا الزاهد تعرضت لحادث سير عنيف، حيث نشرت صورة لسيارتها بعد الحادث والتي ظهرت وقد تدمر جزء من واجهتها بشكل كامل.

نجاة فرح الزاهد من حادث سير خطير

فرح الزاهد نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" صورة لسيارتها بعد تحطم واجهتها الأمامية نتيجة حادث السير الذي تعرضت له مساء اليوم، وكشفت الفنانة المصرية عن أن الحادث قد وقع في لحظة لكنها حرصت على طمأنت جميع متابعيها وجمهورها وأنها بخير، كما أشارت إلى أن جميع من كانوا في السيارة الأخرى بخير، فكتبت الفنانة المصرية: "هذا حدث اليوم! كل شيء قد وقع في لحظة. الحمد لله ، نحن جميعًا بأمان أنا ومن كانوا في السيارة الأخرى أيضًا".

فرح الزاهد عن الحادث: "أتمنى أن يكون هذا هو الأخير"

فرح الزاهد حرصت أيضا على الكشف عن سبب نشرها لصورة سيارتها وكذلك تفاصيل الحادث موضحة أنها ليست من الاشخاص الذين يفضلون نشر أي معلومات عن الحوادث التي يتعرضون لها، لكنها أكدت أنها ترغب في التأكيد على خطورة الأمر وأهمية الحرص أثناء القيادة لأن كل شيء قد يحدث في لحظة، كما شكرت الله على خروجها من هذا الحادث بأمان ولم تتعرض لأي أذى.

فكتبت فرح الزاهد: "أنا لست من هذا النوع الذي يقوم بالنشر عن الحوادث التي يتعرضون لها وما إلى ذلك.. لكن هذا أمر خطير وعلينا جميعًا أن نعتني به! أتمنى أن يكون هذا هو الأخير، وأشكر الله من كل قلبي أني بأمان وكان لطيف بي إلى هذا الحد".

تفاصيل معاناة فرح الزاهد من "الوسواس القهري"

فرح الزاهد كشفت في الأسابيع الماضية أثنا لقائها مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج "معكم" المعروض على قناة cbc عن إصابتها بمرض الوسواس القهري، وتحدثت عن تجربتها مع المرض وقالت إن البعض يستخدم إسم المرض للمزاح أو للتباهي، ولكنه على عكس ذلك، مرض حقيقي ووصفته بالكابوس في حياة المصاب به، وتصل بعض الحالات إلى الانتحار، لذلك شاركت في حملات توعية ضد المرض بالإضافة إلى طلبها التعامل معه بجدية وليس للمزاح.

وأكدت فرح الزاهد إنها كانت تفعل أشياء غريبة منذ طفولتها، وشخصت باصابتها بالوسواس القهري، ووصفت المرض مثل الشخص الذي يعيش بداخله شخص آخر يوجهه ويطلب منه عدة أشياء، وحكت مثلاً إنها تصاب بالانهيار في حالة دخول أحد غرفتها، أو التأكد من غلق الباب لأكثر من 20 مرة وغيرها من التفاصيل، بالإضافة إلى المجهود الذهني في تنظيم الأفكار والأشياء وغيره.

يذكر أن الفنانة فرح الزاهد قد شاركت في شهر رمضان الماضي بمسلسل "الطاووس" الذي حقق نجاحا كبيرا عند عرضه.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة فرح الزاهد على "انستجرام".