بسمة بوسيل تغني مع تامر حسني على المسرح ويشعلان الحفل برومانسيتهما.. فيديو وصور

تامر حسني اختتم حفلاته في الساحل الشمالي بمصر والتي بدأها خلال الأسابيع الماضية وشهدت حضور كبير من قبل الجمهور وكذلك النجوم، كما تواجدت الفنانة بسمة بوسيل زوجة النجم المصري في حفله الأخير.

بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد تامر حسني على المسرح

تامر حسني نشر عبر حسابه على "انستجرام" مجموعة صور من حفله الأخير الذي أقيم في منطقة الساحل الشمالي واحتشد جمهور النجم المصري في الحفل الذي تواجدت فيه بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني وحرصت على الاحتفال معه وبين الجمهور بعيد ميلاده الـ44، حيث حمل منظمي الحفل كعكة عيد الميلاد التي زينت من الأعلى بصورة للنجم المصري كما كتب عليها تهنئة بهذه المناسبة، وحرص تامر حسني على شكر زوجته على هذه اللفتة وقبل رأسها أمام الجمهور الذي احتشد في الحفل وقدم العديد منهم التهنئة له.

تامر حسني يغني ويرقص مع زوجته في حفله الأخير

تامر حسني طلب من زوجته بسمة بوسيل أن تقوم بالغناء له بمناسبة عيد ميلاده، وقامت النجمة المغربية بتنفيذ طلبه وقدمت أغنية "كل سنة وأنت طيب"، كما رقصت معه على خشبة المسرح بشكل رومانسي أثار إعجاب الجمهور، وتحديدا بعدما قامت بسمة بوسيل بتقببل زوجها عقب انتهائها من الغناء، كما قام تامر حسني بإهداء أغنية "بحبك" التي قدمها في فيلمه الجديد "مش أنا" لزوجته، وقد حضر حفل تامر حسني مجموعة من نجوم الوسط الفني الذين ظهر بعضهم في الحفل وهما يتفاعلون مع أغاني النجم المصري وكان من بينهم الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي.

تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده الـ44

تامر حسني أحيا العديد من الحفلات الغنائية خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها حفله على المسرح الروماني بمارينا بمصر، والذي شهد حضور حشود كبيرة من جمهوره الذين تفاعلوا مع أغنية "صعبة" التي طرحها في شهر يوليو الماضي وحققت نجاحا كبيرا، وكان تامر حسني قد احتفل بعيد ميلاده خلال الأيام الماضية وحرص العديد من النجوم على ارسال رسائل تهنئة له بهذه المناسبة وعلى رأسهم المطرب دياب، والذي نشر صورة للفنان تامر حسني عبر حسابه على "انستجرام"، ووجه إليه رسالة قائلاً:" كل سنة وانت طيب وناجح وأجدع وأطيب وأنضف خلق الله كل سنة وانت أحسن وأنجح وأجمل يا نجم الجيل".

ووجه له كذلك الشاعر تامر حسين رسالة بهذه المناسبة نشرها عبر حسابه على "فيس بوك" فكتب:" بمُناسبة عيد ميلاد صديقى الفنان تامر حسنى كل سنة وأنت طيب وبخير وفى نجاح دايماً.. ودى واحدة من أهم أغانيا مع تامر.. ناسينى ليه".

الصور مأخوذة من حساب تامر حسني على "انستجرام".