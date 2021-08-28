10 صور من جولة محمد رمضان مع ابنه في لبنان ويخطف الأنظار مع أصغر معجبة!

محمد رمضان خطف الأنظار مع نجله علي أثناء جولتهما في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الأيام الماضية، كما ظهر النجم المصري مع أصغر معجباته هناك.

جولة محمد رمضان مع نجله علي في لبنان

محمد رمضان نشر في الساعات والأيام الماضية عبر حسابه على "انستجرام" مجموعة صور تجمعه مع نجله علي وذلك أثناء رحلته التي قام بها إلى لبنان، وحرص محمد رمضان على تسجيل اللحظات التي جمعته بنجله منذ تحرك طائرته الخاصة من مصر، فنشر النجم محمد رمضان أكثر من صورة لهما مؤكدا على عمق العلاقة بينهما، حيث أكد أنه يعتبر نجله علي صديق بالنسبة له كما دعى بأن يحفظه الله.

فكتب محمد رمضان تعليقا على الصور: "مع ابني و صاحبي علي محمد رمضان إلى بيروت ربنا يحفظ أطفالنا"، ونالت الصور أكثر من 450 ألف إعجاب من قبل الجمهور كما علق الفنان حمادة هلال عليها فكتب: "ما شاء الله ربنا يحفظه لك ويحفظلك أسرتك كلها".

محمد رمضان مع أصغر معجباته في لبنان

محمد رمضان نشر أيضا فيديو لحظة وصوله للبنان مع نجله علي واستقباله هناك، وسجل النجم المصري أبرز اللحظات المميزة أثناء تواجده في لبنان، حيث نشر صورة تجمعه مع أصغر معجباته على حسب وصفه عبر حسابه على "انستجرام" مع طفلة صغيرة وعلق عليها قائلا: "مع أصغر معجباتي في لبنان ربنا يحفظها لأسرتها".

كما عاد ونشر كذلك صورة مع نجله علق عليها قائلا: "لا أنظر خلفي إلا لالتقاط صورة"، وتحدث محمد رمضان عن موقف طريف جمعه مع نجله علي أثناء رحلتهما في لبنان وتحديدا وهما على الطائرة فكتب محمد رمضان: "ابني علي بيقولي السحاب هوا عادي قولتله لأ دع غزل البنات واقتنع".

محمد رمضان ينعى والدة زوجته

محمد رمضان قد تلقي قبل سفره إلى لبنان العزاء في والدة زوجته التي توفيت منذ أيام وخيم الحزن على النجم محمد رمضان، وظهر متأثراً أثناء تلقيه العزاء، وكان رمضان قد نعى والدة زوجته برسالة على حساباته بمواقع التواصل قال فيها:"إنا لله وانا إليه راجعون توفيت اليوم والدة زوجتي .. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان يسكنها الله فسيح جناته .. العزاء اليوم بمسجد الشرطة بعد صلاة المغرب"، وأعلن رمضان اليوم نقل مكان العزاء خوفاً من التزاحم وتكدس الجمهور.

يذكر أن محمد رمضان قد أحيا حفله الأول هذا العام في الساحل الشمالي منذ أيام، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير كما قدم فيه محمد رمضان العديد من الاستعراضات مع كل أغنية على المسرح .

الصور مأخوذة من حساب الفنان محمد رمضان على "انستجرام" والفيديو المرفق.