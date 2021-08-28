ريم سامي تتغزل بخطيبها في أول تعليق بعد خطبتها ومي عمر تحتفل بها.. بالصور

ريم سامي استمرت في تلقي التهاني من النجوم والمشاهير وذلك بعد احتفالها أمس الخميس بخطوبتها على رجل الأعمال طارق هيمن في حفل أقيم بمنطقة الساحل الشمالي بمصر وحضره جمع كبير من نجوم الوسط الفني.

رسالة مي عمر لريم سامي بعد خطوبتها

مي عمر زوجة المخرج محمد سامي شقيق الفنانة الشابة ريم سامي قدمت لها التهنئة بهذه المناسبة السعيدة حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة تجمعهما أثناء حفل الخطوبة وظهرت فيها مي عمر وهي تقبل العروس، كما عبرت عن سعادتها بخطوبة الفنانة الشابة، وأشادت بجمال العروس في حفل الخطوبة فكتب تعليقا على الصور التي نشرتها قالت فيه: " تهانينا رامومي ، أجمل عروس على الإطلاق، نحن سعداء بشكل كبير"، كما علقت ريم سامي على تهنئة مي عمر زوجة شقيقها فكتبت: "أحبك أفضل أخت على الإطلاق".

أول تعليق لريم سامي بعد حفل خطوبتها

ريم سامي نشرت دوت الخليج أيضا صورة من حفل الخطوبة عبر حسابها على "انستجرام" تجمعها مع خطيبها طارق هيمن، واكتفت بتعليق قصير تشير من خلاله لتاريخ الخطوبة فكتبت: "26-8-2021"، وقدم نجوم الوسط الفني التهاني للفنانة الشابة حيث علق العديد منهم على الصورة التي قامت بنشرها من بينهم الفنان كريم عفيفي الذي قدم التهنئة لزميلته كما قدمت كذلك كل من الفنانة هنادي مهنا ومايان السيد، والفنانة نور اللبنانية، ودينا راغب، ومي عمر، وكذلك كل من دارين حداد، وهند عبدالحليم.

ريم سامي قد تفاعلت مع متابعيها في الساعات الماضية وأعادت نشر مجموعة صور وفيديوهات جديدة من حفل الخطوبة على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت فيها ريم وهي تمرح بطرافة مع أصدقائها وعريسها خلال التقاط الصور.

والد ريم سامي يهنئها برسالة مؤثرة

سامي عبد العزيز والد الفنانة ريم سامي نشر عدة صور وفيديوهات من حفل الخطوبة عبر حسابه على "فيس بوك" وقدم التهنئة لابنته ريم سامي على بخطوبتها، ونشر صورة جمعته بها ظهرت فيها الفنانة الشابة وهي تقف بجوار والدها، ممسكة بيده، وعلق والدها على الصورة برسالة اعتبرها البعض مؤثرة، فكتب: "خطوبة ريم أم أبيها" في إشارة منه إلى حنية ورقة ابنته معه وحبه الشديد لها، وانهالت التهاني على والد ريم الذين تمنوا لها حياة جديدة سعيدة.

وقد تداول الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي عدة لقطات من حفل الخطوبة التي أقيمت مساء أمس الخميس وسط حضور كبير من نجوم الوسط الفني ومن أبرزهم الإعلامية هالة سرحان، وهنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، والفنان أحمد زاهر، وليلى أحمد زاهر، وابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

الصور مأخوذة من حسابات ريم سامي، ومي عمر، و هنادي مهنا على انستجرام، وحساب والد ريم سامي على "فيس بوك".