وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي عن عمر يناهز الـ80 عاما

حمدي الكنيسي الإعلامي المصري أعلن عن وفاته مساء اليوم عن عمر يناهز الـ80 عاما، وقد نعى الإعلامي الراحل العديد من الإعلاميين الذين عبروا عن كامل حزنهم لرحيله وقدموا التعازي لأسرته ومحبيه.

وفاة الإعلامي المصري حمدي الكنيسي

حمدي الكنيسي توفى مساء اليوم وذلك بعد صراع مع المرض حيث تعرض الإعلامي المصري الراحل لأزمة صحية في الأيام الماضية تسببت في نقله إلى مستشفى المعادي العسكري في القاهرة بمصر، كما تردد أن الراحل كان يعاني في الفترة الأخيرة من كسر في مفصل الفخذ، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الإعلامي حمدي الكنيسي في مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر ظهر غدا السبت، ومن المقرر أن يشارك فيها العديد من محبيه وتلاميذه.

المشاهير ينعون الإعلامي حمدي الكنيسي

ونعى الإعلامي الراحل العديد من المشاهير منهم الإعلامي رامي رضوان الذي نشر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" رسالة نعى فيها الإعلامي حمدي الكنيسي فكتب: "بخالص الحزن نتقدم بخالص التعازي لأسرة الأستاذ حمدي الكنيسي. تغمده الله بوافر رحمته وأسكنه فسيح جناته والهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".

الإعلامي طارق علام نعى كذلك الراحل حمدي الكنيسي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" فكتب: " لاحول ولاقوه الا بالله توفي الإعلامي الكبير الأستاذ حمدي الكنيسي بعد رحله عطاء كبيرة خالص العزاء لاسرته ومحبيه"، كما نعت كذلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الإعلامي الراحل في بيان نشرته منذ قليل.

معلومات عن الإعلامي حمدي الكنيسي

الإعلامي المصري حمدي الكنيسي من مواليد عام 1941، في محافظة الغربية، وقد حصل على شهادة ليسانس الآداب من قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة في عام 1961، ثم بدأ العمل كمدرس للغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية، لكنه قرر أن يقدم استقالته في العمل في مجال التدريس وينضم للإذاعة المصرية في أكتوبر عام 1963 ليصبح قارئ للنشرة في البرنامج العام بالإذاعة.

حمدي الكنيسي عمل كذلك كمراسل حربي للإذاعة في أثناء حرب أكتوبر 1973، وتدرج في العديد من المناصب، ثم تولى العديد من المناصب الدولية بدأت من منظمة اليونسكو في عام 1975حيث عمل كخبير دولي في الإعلام، ثم شغل منصب مستشار إعلامي لمصر في كل من العاصمة البريطانية لندن، وكذلك في الهند وذلك من الفترة عام 1980 وحتى عام 1984، كما شغل منصب رئيس الإذاعة المصرية، كما يعتبر الراحل هو أول نقيب للإعلاميين بمصر.

الصور مأخوذة من حساب الإعلامي طارق علام والصفحة الرسمية لنقابة الإعلاميين على "فيس بوك"، وبرنامج "صاحبة السعادة"و"المصري أفندي"، و"مساء dmc".