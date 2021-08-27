هيفاء وهبي تشعل حفلها بالساحل الشمالي وأكرم حسني يشاركها في غناء "لو كنت" .. بالفيديو

هيفاء وهبي النجمة اللبنانية أحيت مساء أمس الخميس أحدث حفلاتها الغنائية في الساحل الشمالي بمصر، وسط حضور عدد كبير من جمهورها، وقدمتها في الحفل الإعلامية المصرية بوسي شلبي.

هيفاء وهبي تشعل حفلها بالساحل الشمالي

ونشرت بوسي شلبي عبر حسابها على انستجرام، عدة مقاطع فيديو ظهرت فيها النجمة اللبنانية وهي تقدم مجموعة من أشهر أغانيها التي أشعلت بها حماس الجمهور في الحفل، وتفاعلوا معها بالرقص والتقاط الصور والفيديوهات التذكارية، وكان من بين الأغاني التي قدمتها هيفاء، أغنية "مش قادرة استنى"، و"واحشني" وغيرها من الأغاني.

أكرم حسني يشارك هيفاء وهبي في أحدث حفلاتها

النجمة اللبنانية حرصت كذلك على تقديم أحدث أغانيها "لو كنت" في حفلها بمصر، والتي كانت قد غنتها مؤخرًا بمشاركة النجم المصري أكرم حسني، حيث استقبلت هيفاء، الفنان المصري على خشبة المسرح ليشاركها في أداء الأغنية أمام الجمهور.

وحرص أكرم حسني على توجيه الشكر لهيفاء وهبي فور صعوده على المسرح، وعبر عن سعادته لمشاركتها بالغناء في حفلها.

تفاصيل أغنية "لو كنت" لهيفاء وهبي وأكرم حسني

وكان الثنائي هيفاء وهبي وأكرم حسني قد طرحا في يونيو الماضي عبر موقع يوتيوب، أغنية "لو كنت" وهو العمل الغنائي الذي يجمعهما لأول مرة حيث يقوم الثنائي في الكليب الجديد بغناء الراب بشكل حوار يجمعهما، تظهر فيه الأفكار التي توضح طريقة تفكير كل من الرجل والمرأة في العديد من المواقف.

الأغنية الجديدة من كلمات وألحان أكرم حسني، وتميزت بأسلوبها الطريف حيث يغني أكرم حسني أحد مقاطع الأغنية ويقول: "لو كنت كرسي كنت هبقى كرسي الاعتراف، لو هبقى شكل هندسي هاميل للانحراف، لو كنت دفتر كنت هابقى دفتر انصراف"، بينما تغني هيفاء وهبي كوبليه آخر يقول: "لو كنت عين مغمضة كنت ابقى بردو شايفة، لو كنت كلمة هبقى صادقة.. مش هبقى زايفة، لو كنت لمبة هكهربك وعليك مش هبقى خايفة، لو أنت أكرم حسني لا معلش أنا برضه هيفا".

وتفاعل عدد كبير من النجوم والجمهور مع الأغنية وقت طرحها، وقاموا بالترويج لها وعبروا عن إعجابهم بها، على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصور مأخوذة من حساب هيفاء وهبي على انستجرام