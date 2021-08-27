فيديو ريم سامي تحتفل بخطوبتها وترقص على أنغام "يا حبيبي" لمحمد رمضان

ريم سامي الفنانة المصرية وشقيقة المخرج محمد سامي، احتفلت مساء اليوم الخميس، بخطوبتها على رجل الأعمال طارق هيمن، في الساحل الشمالي بمصر، وذلك بحضور عدد من المقربين للعروسين.

ريم سامي تحتفل بخطوبتها

من جانبها نشرت الفنانة المصرية مي عمر، زوجة المخرج محمد سامي، عدة صور وفيديوهات من حفل خطوبة شقيقة زوجها، عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، حيث ظهرت ريم وهي مرتدية فستان باللون الأبيض، وحرصت على الاحتفال مع خطيبها بارتباطهما الرسمي.

ريم سامي ترقص مع خطيبها وشقيقها

وظهرت ريم كذلك في الفيديوهات التي تداولها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهي ترقص مع خطيبها على أنغام أغنية "يا حبيبي" لمحمد رمضان، إضافة إلى التقاطهما الصور التذكارية مع المقربين منهما.

الإعلامية بوسي شلبي نشرت كذلك مقطع فيديو عبر انستجرام من حفل خطوبة الفنانة المصرية، والذي حضره كل من الفنان أحمد زاهر وزوجته، والفنان إدوارد، وظهرت ريم في هذا الفيديو وهي ترقص مع عريسا وشقيقها.

وتلقت ريم سامي التهاني من قطاع كبير من متابعيها الذين هنأوها بخطوبتها وتمنوا لها حياة سعيدة مع شريك حياتها، كما أشاد البعض بمرحها مع عريسها خلال الحفل.

أحدث أعمال ريم سامي

وكانت ريم سامي قد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، الذي لعب بطولته كل من أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وإدوارد وسلوى عثمان وفردوس عبد الحميد وملك أحمد زاهر ودياب وأحمد مالك وأحمد داش ومحمد مهران وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

وكانت ريم سامي قد خاضت التجربة الأولى لها في التمثيل من خلال مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، حيث خضعت لاختبارات المخرجة منال الصيفي، لتكون ضمن فنانات العمل، وقدمت ريم خلال المسلسل شخصية فتاة شعبية لكنها ذكية وحصلت على مجموع كبير في الثانوية العامة وتريد اللحاق بجامعة عليا.

وتوالت بعدها مشاركات ريم سامي في الدراما، حيث شاركت في مسلسل "ولد الغلابة" عام 2019 مع أحمد السقا، ومسلسل "البرنس" عام 2020 مع محمد رمضان

الصور مأخوذة من حساب ريم سامي وإدوارد وبوسي شلبي على انستجرام، والفيديوهات المرفقة