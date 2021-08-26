موجة من سخرية واجهها ”محمد رمضان” على مواقع التواصل الاجتماعي..تعرف على السبب

موجة من السخرية والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي واجهها الفنان محمد رمضان بعد إعلانه الحصول على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، ولقب "سفير الشباب العربي" من المركز الثقافي الألماني في لبنان، حيث وجه عدد كبير من الجمهور تعليقات لاذعة السخرية من الخبر.

وتصدر محمد رمضان مؤشرات بحث جوجل عربيًا ومختلف تريندات السوشيال ميديا.. وذلك عقب إعلانه حصوله على الدكتوراه الفخرية وتكريمه في حفل كبير ببيروت، معربًا عن سعادته باللقب الجديد.

وكتب رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شكرًا معالي وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكرًا المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي".

وكان الفنان محمد رمضان، سافر صباح أمس إلى بيروت، مصطحبًا معه نجله الصغير علي، وشارك جمهوره ببعض الصور أثناء وصوله إلى لبنان.

ونشر محمد رمضان فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: لحظة وصولي لبلدي التاني بيروت.