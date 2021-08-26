ناهد السباعي تحيي ذكرى ميلاد والدها الراحل المخرج ”مدحت السباعى”

نشرت الفنانة ناهد السباعى صورة تجمع والدها المخرج الراحل مدحت السباعى بعدد من النجوم ومنهم الراحلتين رجاء الجداوي و دلال عبد العزيز، إضافة إلى عدد من الفنانين منهم ميرفت أمين وسمير صبري و إيمي سمير غانم، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" كل سنة و انت طيب يا بابي اللهم اغفر لهم و ارحمهم و عافهم و اعف عنهم يا رب".

وتحيى الفنانة ناهد السباعي ذكري ميلاد والدها المخرج الراحل مدحت السباعي، الذي ولد في مثل هذا اليوم 25 أغسطس عام 1949

وتشارك ناهد السباعي في مسلسل "منورة بأهلها"، من بطولة ليلى علوى وباسم سمرة وسلوى خطاب وأحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وآخرون، والعمل من إخراج يسرى نصر الله، وتأليف محمد أمين راضى، وينتمى العمل لنوعية المسلسلات القصيرة، حيث يضم 10 حلقات، ومن المفترض أن يتم تحديد موعد نهائي لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وكانت كشفت الفنانة ناهد السباعي عن صورة من دولاب الذكريات تجمع كلاً من النجوم الراحل محمود عبد العزيز، والراحلة رجاء الجداوي، وميرفت أمين، وسمير صبري، ودلال عبد العزيز، ومدحت السباعي، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت: "أجمل صحاب في الدنيا الله يرحمكم ويغفر لكم ويا رب يشفيكي ويعافيكي يا أستاذة دلال وترجع لنا بألف سلامة، رجاء الجداوي، محمود عبد العزيز، مدحت السباعي، دلال عبد العزيز".

فيما أحيت الفنانة ناهد الشباعى، الذكرى 101 لميلاد جدها الفنان الكبير الراحل فريد شوقى، الملقب بـ"وحش الشاشة" و"ملك الترسو"، حيث إنه مواليد 30 يوليو 1920، داعية له بالرحمة والمغفرة.