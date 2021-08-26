فيلم ”موسى” يصل إلى المليون العاشر فى شباك التذاكر

وصلت إيرادات فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمى إلى المليون العاشر فى شباك التذاكر بعد أسبوعين من عرضه فى السينمات، إذ انطلق الفيلم فى السينمات يوم 11 أغسطس الجارى، حيث حقق فى أسبوعه الأول 6 ملايين جنيه، وأسبوعه الثانى 4 ملايين جنيه.

ويعرض فى السينمات حالياً بجانب فيلم "موسمى" أفلام "العارف" بطولة أحمد عز وأحمد فهمى ومحمود حميدة وكارمن بصيبص، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى، و"مش أنا" بطولة تامر حسنى وحلا شيحة ماجد الكدوانى، و"الانس والنمس" بطولة محمد هنيدى ومنة شلبى.

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين .

تدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسا على عقب.

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