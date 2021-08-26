عملية إزالة ورم سبب وفاة البلوجر الشهيرة أشكيناز السبكي

بعد أن أعلنت على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن خضوعها لعملية جراحية لإزالة ورم خطير حول أحد شرايين القلب، فوجي متابعو البلوجر الشهيرة أشكيناز السبكي المعروفة بـ«أشكيناز هانم السبكي»، بزوجها يعلن على صفحته وفاتها مساء أمس الأربعاء بعد إجراء الجراحة، وأكد أنه سوف تشيع جنازتها صباح اليوم الخميس من مسقط رأسها بكفر محفوظ بمحافظة الفيوم.

وجاء انتشار خبير وفاة أشكيناز على مواقع التواصل الأجماعي مسبباً حالة من الحزن، وتداولت آلاف الحسابات صورها مصحوبة بدعوات لها بالمغفرة والرحمة.

كانت أشكيناز، قد أعلنت على صفحتها بفيس بوك أنها اكتشفت فجأة وجود ورم في جسدها، استلزم إجراء فحوصات، وبعدها دخلت المستشفي في منتصف شهر أغسطس الحالي، وفي آخر منشور لها كتبت: «مش عارفه أجيبهالكوا إزاي بس أنا بتحضر دلوقتي علشان أعمل العملية اللي بهرب منها بقالي كتير..».

وأضافت أشكيناز السبكي أنا هبقى بين إيدين ربنا بعد شوية، ويا عالم ربنا كاتبلي ايه، هو الوحيد اللي عارف إني جاهزة للقائه الكريم، وحابه إنه يشملني برحمته، وزي ما بيتقال وما الدنيا بباقية لحي ولا حي على الدنيا بباقي.

وتابعت اشكيناز على- صفحتها الرسمية قبل ساعات من وفاتها «أنا ببرئ ذمتي من أي شيء وحش وبسألكم بالله إبراء ذمتكم ناحيتي، عشت معاكوا كتير على فيس بوك حبيتكوا قوي وحافظاكوا وعارفاكوا نااااافر نااااااافر، بتمنى لو حد زعلان مني يسامحني، واستروا ماشفتوا مني من سوء وأتمنى تفتكروني بالخير، استودعتكم الله العلي العظيم».