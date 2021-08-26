ريم سامى تحتفل بخطوبتها على رجل الأعمال طارق هيمن فى الساحل الشمالى

تحتفل النجمة الصاعدة ريم سامى، اليوم الخميس، بخطوبتها على رجل الأعمال طارق هيمن، فى الساحل الشمالى، بحضور أفراد العائلة ويأتى على رأسهم والد العروس الدكتور سامى عبد العزيز، ووالدتها الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب، وشقيقها المخرج محمد سامى، ولفيف من الأهل والأصدقاء ونجوم المجتمع.
واختارت النجمة ريم سامى الساحل الشمالى للاحتفال بخطوبتها فى جو هادئ، بما يتناسب مع شخصيتها الرقيقة غير المتكلفة، ومن المقرر حضور عدد كبير من نجوم ونجمات السينما والتلفزيون، خاصة بعد أن نجحت النجمة فى حجز مكانة متميزة لها فى الساحة الفنية بنجاحاتها المتتالية فى الأعمال الدرامية التى شاركت بها.
ويأتى احتفال ريم سامى بخطوبتها بعد تألقها فى رمضان الماضى، عبر مسلسل "نسل الأغراب" مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، وتعد ريم من الوجوه الصاعدة بقوة فى عالم الدراما التلفزيونية، حيث استطاعت جذب الأنظار إليها فى وقت قياسي عبر مشاركتها المتميزة في مسلسل "ولد الغلابة" مع أحمد السقا رمضان 2019، ومن بعده مسلسل "البرنس" 2020، بأداء متزن، وحضور لافت، وبرزت موهبتها في المشاهد التي جمعتها بالنجم محمد رمضان فى البرنس، حيث تألقت بشكل كبير وحصدت إعجاب الجمهور والنقاد فى آن واحد.
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