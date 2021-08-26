عشاء رومانسي يجمع ياسمين صبري مع زوجها أحمد أبو هشيمة في أجازتهما الصيفية.. بالصور

ياسمين صبري خطفت الأنظار في أحدث ظهور لها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من أجازتهما الصيفية، وشاركت ياسمين صبري الجمهور أحدث لحظاتها الرومانسية مع زوجها على حسابها بانستقرام.

أحدث ظهور لياسمين صبري مع زوجها أحمد ابو هشيمة

وشاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري الجمهور أحدث لحظاتها الرومانسية مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك من خلال صورة نشرتها على حسابها الرسمي بانستقرام، والتي كشفت بها عن أحدث ظهور لها مع زوجها ابو هشيمة في أجازتهما الصيفية، وظهرت ياسمين مع زوجها في عشاء رومانسي بأحد المطاعم، ولاقت الصورة تفاعل كبير من قبل الجمهور على مواقع التواصل بسبب الظهور الرومانسي الجديد لياسمين صبري وزوجها.

ياسمين صبري تخطف الأنظار في أجازتها الصيفية

وخطف الثنائي أحمد ابو هشيمة وزوجته ياسمين صبري الأنظار طوال أجازتهما الصيفية هذا العام، وشاركا الجمهور عدة لحظات مميزة لهما، وآخرها في شهر يوليو الماضي حيث شارك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الجمهور صورة له مع زوجته الفنانة ياسمين صبري على حسابه بانستقرام، ووجه التهنئة إلى الجمهور بمناسبة عيد الأضحى، ونشرت ياسمين صبري أيضاً عدة صور لها من أجازتها مع زوجها واستعرضت إطلالاتها الجديدة.

لحظات مميزة في أجازة ياسمين صبري الصيفية

ولم تخطف ياسمين صبري الأنظار بسبب رومانسيتها مع زوجها أحمد أبو هشيمة فقط، ولكنها شغلت الجمهور أيضاً في الصيف بسبب أنشطتها وإطلالاتها في أجازتها، ونشرت مؤخراً مجموعة صور وفيديوهات أثناء جولتها في إسبانيا والتي ظهرت فيها مع شقيقيها وتحديدا رحلة السفاري التي قام بها الثلاثي وسيطرت عليها أجواء المغامرة حيث ارتدى كل منهم النظارات الخاصة بهذه النوعية من الرحلات وكذلك الكمامات التي تحمي الوجه، وظهرت الفنانة المصرية وهي تقود المركبة وسط الجبال ويحاول كل من شقيقيها اللحاق بها.

واستعرضت ياسمين صبري طوال أجازتها عدة إطلالات مميزة لها، بالإضافة إلى صورها في اليخوت وفي طائرتها الخاصة وكذلك عدة صور من أثناء ممارستها للرياضة واليوجا في أجازتها، وهو ما جعلها تشغل اهتمام الجمهور طوال أجازتها في موسم الصيف الحالي.