إيمي سمير غانم برسالة مؤلمة لوالدتها الراحلة دلال عبد العزيز: "بتعذب من غيرك"

إيمي سمير غانم تذكرت اليوم والدتها الراحلة دلال عبد العزيز برسالة مبكية على حسابها بانستقرام، ونشرت صورة لوالدتها وعبرت عن معاناتها لفقدانها، وهو ما أثار تضامن وتعاطف كبير من الجمهور معها.

رسالة مبكية من إيمي سمير غانم لوالدتها الراحلة

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم اليوم صورة لوالدتها الراحلة دلال عبد العزيز على حسابها بانستقرام، وعبرت في رسالتها لوالدتها عن حزنها الكبير وافتقادها لها، وكذلك معاناتها النفسية بعد رحيلها، وأبكت إيمي سمير غانم الجمهور برسالتها المؤثرة لوالدتها والتي قالت بها:" بحبك يا مامي وبتعذب من غيرك.. الحمدلله علي كل شئ، ربنا يرحمك يارب"، وتعاطف معها عدد كبير من الجمهور والنجوم والذين واسوها في تعليقاتهم على رسالتها.

دنيا سمير غانم تقطع حدادها بسبب محمد محمود عبد العزيز

ونشرت إيمي سمير غانم أيضاً اليوم دعاء لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز على حسابها بانستقرام، وهو نفس المنشور الذي نشرته شقيقتها دنيا سمير غانم أيضاً على انستقرام، وذلك قبل أن تقطع حالة حدادها اليوم لتهنئة محمد محمود عبد العزيز على خطبته، وقالت في رسالتها له:" يا حبايبي ربنا يسعدكم يارب زيزو أخويا ربنا يفرح قلبك.."، ولاقى تعليق دنيا سمير غانم تفاعل كبير بسبب قطعها حالة الحداد وتفاعلها مع زملائها وأصدقائها، وانضم إليها زوجها رامي رضوان الذي علق على الفيديو قائلاً:" ربنا يسعدكم ويهنيكم حبايبي.. وكل سنة وانت طيب يا زيزو".

وحرص عدد من الجمهور على تشجيع دنيا سمير غانم على الخروج من عزلتها وحالة الحداد، ومساندتها في تجاوز حزنها، وذلك بعد تعليقها على فيديو خطوبة محمد محمود عبد العزيز، ونفس الأمر أيضاً بالنسبة لشقيقتها إيمي سمير غانم، وزوجها حسن الرداد، والذي قطع حالة الحداد اليوم أيضاً باحتفاله بعيد ميلاد شقيقته، ونشر عدة صور له معها ووجه لها رسالة تهنئة خاصة على انستقرام.

الجمهور يتضامن مع إيمي ودنيا سمير غانم

وكانت دنيا سمير غانم قد وجهت رسالة شكر للجمهور بسبب تضامنهم الكبير معها وشقيقتها في حالة حزنهم على رحيل سمير غانم ودلال عبد العزيز وقالت في رسالتها على انستقرام:" شكرا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعي مشاعرنا.. ده طبيعي بين الأصدقاء والأقارب .. لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس.. هم والله كلهم أهلي وإخواتي ودعواتهم ومساندتهم كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري علي احساسكم بينا.. شكرا لكل أهلنا وإخواتنا في الوطن العربي كله.. ربنا يسعدكم ويحفظ لكم حبايبكم يا رب.. بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم ويسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا".