شيرين عبد الوهاب مفاجأة حفلات صيف جدة.. تعود بعد غياب طويل

شيرين عبد الوهاب تعود لنشاطها الفني والجماهيري بعد غياب، وأعلنت اليوم مشاركتها في موسم حفلات صيف جدة، وتعتبر مشاركة شيرين مفاجأة الموسم، وذلك بعد آخر حفلاتها في جدة العام الماضي.

تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب في موسم حفلات صيف جدة

وكشفت شركة "بنش مارك" المنظمة للحفلات في جدة، عن مفاجأة كبيرة للجمهور اليوم، وذلك عن مشاركة الفنانة شيرين عبد الوهاب في موسم حفلات صيف جدة، ونشرت الشركة تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب وصورة البوستر، ورحبت بمشاركتها بعد عودتها للحفلات وقالت:" بعد طول غياب بنستمتع مع الفنانة شيرين عبدالوهاب في جدة.. حفلة كلها احساس ومشاعر"، وأعلنت الشركة عن طرح التذاكر غداً.

شيرين عبد الوهاب مفاجأة حفلات صيف جدة

ونشرت شركة "بنش مارك" تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب الجديد، والذي تحييه في يوم الخميس 2 سبتمبر المقبل، على مسرح "سوبر دوم جدة"، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه، وتعود روبي في الحفل لجمهورها السعودي بعد غياب طويل، حيث كانت آخر حفلاتها في جدة في يناير 2020، وسبقه حفل في الرياض في عام 2019، وغابت مؤخراً عن الحفلات والأنشطة الفنية بسبب أزمة فيروس كورونا.

شيرين عبد الوهاب تعود لنشاطها الفني ولانستقرام

وفاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجمهور مؤخراً بنشر أحدث صورها على حسابها بانستقرام وكذلك فيسبوك، بعد انقطاع طويل، حيث قاطعت شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل منذ ما يقارب عامين، ولم تنشر صورها الجديدة على انستقرام طوال تلك الفترة، واحتفل جمهورها بعودتها وكسرها عزلتها طوال تلك المدة، في حين اعتبر البعض ذلك خطوة منها للعودة بانتظام على مواقع التواصل بالإضافة إلى الترويج لأعمالها الجديدة المنتظرة، والتي سبق واعلنت عنها مؤخراً، وظهرت شيرين في صورتها الجديدة بإطلالة ذهبية واستعرضت اللوك الجديد ومجوهراتها في الصورة.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد عادت الشهر الماضي إلى أنشطتها الفنية والحفلات بعد انقطاع أيضاً، واحيت حفلاً جماهيرياً في احدى المناسبات الرسمية، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور وكذلك المشاهير والشخصيات العامة، وسبق الحفل أزمة كبيرة لشيرين تصدرت بسببها مواقع التواصل، وذلك بعد تداول تسجيل صوتي حول علاقتها بزوجها المطرب حسام حبيب.