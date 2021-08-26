نجمات معتزلات فوق الستين لا يزلن يحافظن على شكلهن في أحدث ظهور لهن .بالصور

العديد من النجمات المعتزلات استأثرن اهتمام الجمهور في الفترة الأخيرة بعد تداول صور لأحدث ظهور لهن عقب غياب طويل عن الأضواء، وكان أحدثهن الفنانة المصرية نسرين التي تميزت بجمالها الناعم وشخصيتها الرقيقة، فظهرت قبل أيام برفقة زوجها بالحجاب وخطفت انظار المتابعين خاصة مع حفاظها على نفس ملامحها مع تغييرات بسيطة بفعل التقدم في العمر وزيادة الوزن، فدعونا نلقي نظرة على مجموعة من أحدث ظهور للفنانات المعتزلات اللواتي تجاوزن عمر الستين عاماً.

الفنانة نسرين

الفنانة المصرية المعتزلة نسرين، البالغة من العمر 61 عاماً، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام ماضية بعد تداول أحدث صورة لها بالحجاب برفقة زوجها الفنان محسن محيي الدين، ويأتي ظهورها النادر بعد اختفاء لسنوات طويلة، ما جعل الجمهور يتفاعل بشكل كبير مع اطلالتها النادرة والتي اعتبر فيها بأنها ما تزال تحافظ على ملامحها رغم تقدمها في السن ورغم زيادة وزنها.

وتغزل الجمهور بإطلالة نجمتهم الغائبة عن الأضواء والتي كانت تعتبر من احدى اجمل النجمات على الساحة الفنية قبل فترة اعتزالها وإرتدائها الحجاب قبل حوالي 30 عاما.

ونشر صورة الفنانة نسرين أحد أقاربها وعلق قائلاً: "بنت عمتي الجميلة الفنانة نسرين وزوجها المتألق الفنان محسن محي الدين ربنا يعطيكم الصحة والعافية".

الفنانة شمس البارودي

الفنانة المعتزلة شمس البارودي، البالغة من العمر 75 عاما، استأثرت على اهتمام رواد السوشيال ميديا في شهر يونيو الماضي بعد تداول أحدث صورة لها، ظهرت فيها برفقة زوجها الفنان حسن يوسف.

وبدت شمس البارودي في الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تجلس بجانب زوجها الفنان حسن يوسف بينما توقف الجمهور عند ملامح النجمة التي ما زالت تبدو قريبة من ملامحها في مرحلة الشباب رغم تقدمها في السن وارتدائها الحجاب.

واعتزلت شمس البارودي الفن في بداية الثمانينات بعد آخر أفلامها "اتنين على الطريق"، وارتدت الحجاب والنقاب لفترة واعتزلت الأضواء منذ ذلك الوقت.

الفنانة نورا

الفنانة المصرية المعتزلة نورا، شقيقة الفنانة بوسي، استقطبت اهتمام الجمهور ايضا قبل حوالي شهر بعدما نشرت الفنانة مي نور الشريف، ابنة الفنان الراحل، نور الشريف، صورا لها مع خالتها بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها.

وبدت الفنانة المعتزلة نورا في قمة تألقها وجمالها وفق تعليقات الجمهور الذين اعتبروا بانها ما تزال تحافظ على ملامحها كما فترة شبابها مع تغييرات بسيطة بسبب التقدم في العمر وزيادة وزنها.

مي نور الشريف اعتبرت في تعليقها على الصورة التي نشرتها مع خالتها نورا أنها في مقام والدتها الفنانة بوسي، كما وصفتها بأنها صديقتها.

الفنانة جيهان نصر

الفنانة المعتزلة جيهان نصر دوت الخليج ايضا كانت حديث الجمهور قبل فترة قصيرة بعد تداول حسابات السوشيال ميديا صورة لها حديثة مع ابنتها ليعتبر هذا أحدث ظهور لها بعد غياب عن الأنظار لفترة طويلة.

وظهرت جيهان نصر في الصورة بالحجاب وبدا بأن ملامحها لم تتأثر كثيرا بعوامل الزمن حيث حافظت على جمالها ونفس تقاسيم وجهها، كما ظهرت ابنتها الشابة التي تقف بجوارها وهي ترتدي الحجاب.

جيهان نصر التي حققت شهرة كبيرة في فترة التسعينات، اعتزلت الفن عام 1999 بعد زواجها من أحد رجال الأعمال الذي انجبت منه أربعة أبناء وهم سماهر وسيف وسارة وسلطان، واختفت عن الأنظار منذ زواجها، باستثناء ظهورها النادر بصور مسربة في السنوات الأخيرة.