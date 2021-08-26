نجوى كرم تطرح كليب أغنيتها الجديدة "ساحر قلوب" وتتصدر التريند.. بالفيديو

نجوى كرم أشعلت المنافسة في موسم الصيف الغنائي وطرحت أغنيتها الثانية هذا الشهر بعنوان "ساحر قلوب"، وذلك بعد فترة من الترويج للأغنية على مواقع التواصل، وتصدرت نجوى كرم التريند بعد طرحها فيديو كليب الأغنية مع شركة روتانا.

نجوى كرم تطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "ساحر قلوب"

وأفرجت نجوى كرم اليوم عن فيديو كليب أغنيتها الصيفية الجديدة "ساحر قلوب"، وفاجأت نجوى الجمهور بانطلاق الكليب بما انتهى به كليبها الأخير "مغرومة 2"، وجاء صوت الفنان معتصم النهار وهو يوجه سؤال لنجوى كرم قائلاً:"انتي عن جد مغرومة؟"، وردت نجوى كرم في بداية الفيديو:"أكيد مغرومة ومع كل طلة شمس هضل مغرومة..ليش لا.. الحب بيخلينا نضوي مثل القمر ونشع مثل النجوم ولا لا.. مين اللي قال ان الحب ما انه ساحر قلوب.. مش هخلي الحب يتطفي حتى الدنيا تنطفي".

نجوى كرم تتصدر التريند بعد طرح "ساحر قلوب"

وخطفت نجوى كرم الأنظار في كليبها الجديد "ساحر قلوب"، وذلك بسبب إطلالاتها الشبابية المتنوعة في العمل، بالإضافة إلى الاستعراضات والأجواء الرومانسية والمبهجة في الأغنية، وتصدرت نجوى كرم تريند موقع تويتر بسبب تفاعل الجمهور مع أغنيتها الجديدة، وكذلك تفاعل معها عدد من أصدقائها وزملائها النجوم، بعد تألقها في كليبها الجديد.

نجوى كرم في حالة نشاط فني

وكانت الفنانة نجوى كرم قد نشرت المقطع التشويقي لأغنيتها الجديدة مؤخراً دون الكشف عن تفاصيلها، ووجهت حديثها إلى الفنان معتصم النهار على تويتر وقالت:"معتصم.. فينا نعرف السؤال؟"، واكتفى معتصم النهار بالرد بمجموعة رموز تعبيرية، وهو ما جعل الجمهور يتكهن حول طبيعة العمل الذي قد يجمع معتصم النهار بنجوى كرم، أم أن الأمر مجرد مزاح بين نجوى كرم ومعتصم النهار، بعد ظهور الأخير في كليب "مغرومة 2"، وذلك قبل أن تكشف نجوى كرم عن المفاجأة في كليب "ساحر قلوب".

وتعيش نجوى كرم حالة نشاط فني هذه الأيام، وطرحت مؤخراً أغنية "مغرومة 2" والتي تعتبر النسخة الثانية من أغنية "مغرومة" التي قدمتها في عام 1998، وحقق كليب أغنية "مغرومة 2" نجاح كبير على يوتيوب، ووصلت مشاهداته إلى 5 مليون ونصف في أقل من شهر.