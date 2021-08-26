دنيا سمير غانم تقطع حدادها على والدتها بتعليق مفاجئ على فيديو رومانسي..شاهدوا

دنيا سمير غانم خرجت من عزلتها وحالة حدادها أخيراً بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز ووالدها سمير غانم مؤخراً، وقدمت تهنئة إلى محمد محمود عبد العزيز، المنتج والممثل المصري، والذي احتفل بخطبته اليوم بفيديو رومانسي على حسابه بانستقرام، ظهر به وهو يفاجيء خطيبته بطلب يدها وتقديم خاتم الخطوبة لها أمام أصدقائهما.

دنيا سمير غانم تهنيء محمد محمود عبد العزيز على خطبته

وهنأت الفنانة دنيا سمير غانم محمد محمود عبد العزيز على خطبته، في أول تعليق لها بعد حالة الحداد على والدتها دلال عبد العزيز، وقطعت حالة الحداد بتعليقها على فيديو خطبته وقالت:" يا حبايبي ربنا يسعدكم يارب زيزو أخويا ربنا يفرح قلبك.."، ولاقى تعليق دنيا سمير غانم تفاعل كبير بسبب قطعها حالة الحداد وتفاعلها مع زملائها وأصدقائها، وانضم إليها زوجها رامي رضوان الذي علق على الفيديو قائلاً:" ربنا يسعدكم ويهنيكم حبايبي.. وكل سنة وانت طيب يا زيزو".

محمد محمود عبد العزيز يحتفل بخطبته في فيديو رومانسي

واحتفل محمد محمود عبد العزيز اليوم بخطبته بطريقة مميزة، ونشر فيديو على حسابه بانستقرام، ظهر به وهو يتقدم بطلب يد خطيبته أمام أصدقائهما، وفاجأها بالأمر وبتقديم خاتم الخطوبة لها أمام الجميع، وسط ذهولها وفرحة الجميع حولهما، وعلق محمد محمود عبد العزيز على الفيديو قائلاً:" لقد قالت نعم.. خطيبتى عملتلى مفاجأه عشان عيد ميلادى وبرغم اننا متفقين من اول يوم اننا مش هانفاجئ بعض بأى حاجة بس هى كانت عايزه تفرحنى بأى طريقة وجمعتلى اصحابى وحبايبى اللى بجد عايز اشكرهم جدا واحد واحد وواحدة واحدة".

وتابع محمد محمود عبد العزيز:" بجد مش عارف اقولكم ولا اشرحلكم وجودكم فرحنى ازاى و والله ما كنت عايزكم تروحوا.. المهم بقا إن انا من يومين حسيت احساس اقرب الى اليقين انها بتحضر لحاجة وقررت جوايا ان لو طلع احساسى صح انا كمان لازم افاجئها وفى نفس اليوم.. وده كان ردى على مفاجئتها… (اسألكم الفاتحة والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا)"، ولاقى فيديو ابن محمود عبد العزيز تفاعل كبير بسبب رومانسيته مع خطيبته ومفاجئته لها.

النجوم يقدمون التهاني لمحمد محمود عبد العزيز

وعلق عدد من النجوم على فيديو خطبة ابن محمود عبد العزيز وقدموا التهاني إليه ومنهم الفنانة درة التي قالت أنها بكت وابتسمت بسبب الفيديو وأضافت:" الف مبروك يا زيزو ايه الجمال ده ربنا يحفظكم"، وانضم اليها عدد من النجوم أبرزهم لطيفة وشيكو وشريف رمزي وانجي علي وغيرهم.