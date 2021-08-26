صور حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاد شقيقته: "أختي وبنتي ونور عيني"

حسن الرداد احتفل اليوم بعيد ميلاد شقيقته نيبال، ونشر عدة صور له مع شقيقته ووجه إليها رسالة مميزة احتفالاً بعيد ميلادها، وخطفت شقيقته الأنظار في ظهورها النادر معه على مواقع التواصل.

حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاد شقيقته برسالة مميزة

ونشر الفنان حسن الرداد عدة صور له مع شقيقته نيبال الرداد، وذلك احتفالاً بعيد ميلادها، ووجه إليها رسالة مميزة في تهنئته لها بعيد ميلادها، وقال في رسالته لشقيقته: "اختي وبنتى ونور عينى، كل سنه وانتى طيبة وعقبال مليون سنة كلهم سعادة وصحة وايام جميلة يا حبيبتى، ربنا يخليكى لى ويحقق لك كل اللى بتتمنيه"، وخطفت شقيقة حسن الرداد الأنظار بسبب ظهورها النادر على مواقع التواصل، بالإضافة إلى الشبه بينها وبين شقيقها وظهورها بالحجاب.

حسن الرداد يقطع حالة حداده

ولاقت رسالة حسن الرداد لشقيقته تفاعل كبير من الجمهور، وذلك بسبب خروج حسن الرداد من حالة الحداد والانقطاع التي عاشها مؤخراً بعد وفاة حماته دلال عبد العزيز وحماه سمير غانم، حيث عاش فترة حزن كبيرة مؤخراً، ونشر عدة تدوينات لرثاء دلال عبد العزيز وسمير غانم، قبل أن ينشر صوره مع شقيقته ويحتفل بعيد ميلادها على حسابه بانستقرام.

حسن الرداد يرثي دلال عبد العزيز

وكان حسن الرداد قد رثى حماته دلال عبد العزيز مؤخراً على انستقرام، وقال في رسالة مؤثرة لها:" والله ما قادر اكتب ولا مصدق.. توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى و أمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك و يرحمك ويجمعنا مع بعض فى الاخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه،هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الاخرة".

وعاش حسن الرداد فترة طويلة من الحزن مؤخراً، والتي بدأت بوفاة والدته في شهر يناير الماضي، وأبكى الجمهور بسبب حالة حزنه المستمرة على والدته، وتذكره لها على انستقرام منذ وفاتها إلى الآن، وذلك قبل أن يفجع بوفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز في الشهور الأخيرة.