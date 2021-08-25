فيديو إلهام الفضالة بفستان الزفاف للمرة الثانية بعد زواجها من شهاب جوهر ..ما السبب؟!

إلهام الفضالة النجمة الكويتية باتت حديث المتابعين مؤخرًا بعدما تداول الجمهور لها مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه مرتدية فستان زفاف وممسكة بباقة ورد، وتلتقط بعض الصور التذكارية.

إلهام الفضالة بفستان زفاف للمرة الثانية

إلهام الفضالة ظهرت في مقطع الفيديو وهي تخضع لجلسة تصوير، مرتدية فستان الزفاف وتحمل في يدها بباقة الورد، حيث تردد أن الفيديو من كواليس أحدث أعمالها وهو المسلسل الدرامي "من بعدي الطوفان".

ولاقى الفيديو انتشارًا واسعًا بين جمهورها ومحبيها، الذين طالبوها كذلك بالكشف عن تلك الصور الاحترافية التي التقطت لها خلال جلسة التصوير التي وثقت ارتدائها فستان الزفاف للمرة الثانية منذ زواجها بشهاب جوهر.

إلهام الفضالة وشهاب جوهر

وتعتبر تلك المرة الثانية التي تظهر فيها إلهام الفضالة بفستان زفاف مؤخرًا منذ زواجها، حيث كانت المرة الأولى عندما أعلنت رسميًا زواجها من الفنان شهاب جوهر، في شهر يوليو الماضي، ونشرت عبر حسابها بانستجرام صورة معه من كواليس تصوير مسلسل "أمينة حاف" الذي عرض في رمضان الماضي.

وكانت إلهام الفضالة منذ الإعلان عن ارتباطها من شهاب جوهر؛ قد نشرت العديد من الصور التي تجمعها به من خلال حسابها على انستجرام وسناب شات، وكان بعضها من كواليس المسلسل "من بعدي الطوفان" حيث يقدم زوجها شخصية "درويش" بينما تقدم إلهام شخصية "أنيسة".

إلهام الفضالة تنفي حملها

وكانت إلهام الفضالة قد قامت بنشر أيضا بعض الصور الخاصة بكواليس المسلسل في الأسابيع الماضية وكشفت عن ملامح الصراع الذي سوف يقع بين بطلي العمل إلهام الفضالة وشهاب جوهر ضمن الأحداث، كذلك يشارك في بطولة المسلسل المنتظر عرضه كل من شهد سلمان، وفهد باسم، وشوق الهادي، وصمود المؤمن.

النجمة الكويتية كذلك حرصت على الرد على الأنباء الخاصة بحملها بطفلها الأول من زوجها شهاب جوهر والتي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت قبل أيام صورة لتحليل حمل أجرته في أحد المعامل الطبية، والذي جاءت نتيجته سلبية، وعلقت إلهام الفضالة وقتها على الصورة ونفت أنباء حملها المتداولة وعلقت ساخرة: "مو حامل.. إشاعتك طلعت فاشوش".

الصور مأخوذة من حسابات إلهام الفضالة على انستجرام وسناب شات والفيديو المرفق

