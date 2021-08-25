رومانسية وإشادات متبادلة بين زارا البلوشي وطليقها الأول تثير تساؤلات الجمهور.. فما القصة؟

زارا البلوشي النجمة العمانية باتت حديث عدد من متابعيها بعدما نشرت تدوينة عبر حسابها على انستجرام، أشادت من خلالها بعلاقتها بطليقها الأول المخرج السعودي سمير عارف رغم انفصالهما منذ سنوات.

زارا البلوشي تشيد بأخلاق طليقها الأول

زارا البلوشي نشرت صورة لها عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها بجملة أثارت تساؤلات متابعيها، فكتبت: "العلاقات أخلاق، حتى لو انتهت"، وأضافت رسم تعبيري عبارة عن قلب باللون الأبيض، كما أشارت إلى حساب طليقها على انستجرام.

طليق زارا البلوشي يهديها أغنية رومانسية

وتسببت تدوينة زارا البلوشي في طرح العديد من التساؤلات حول إمكانية عودة الثنائي كزوجين مجددًا، بعد أن كانت قد أعلنت انفصالهما في أغسطس عام 2019، من جانبه حرص سمير عارف على نشر مقطع من أغنية رومانسية عبر حسابه على انستجرام، وأشار إلى حساب زارا البلوشي، وعلق على الأغنية بقوله: "إهداء إلى أغلى حب".

ولاقت حالة الإشادة المتبادلة بين الثنائي، تفاعل وإعجاب قطاع كبير من جمهور كل منهما، حيث تمنوا أن يعود الثنائي لبعضهما البعض مجددًا قريبًا.

ويحرص سمير عارف وزارا البلوشي باستمرار على الظهور معًا ومشاركة الجمهور بصورهما، وهو ما تسبب في إشادة الجمهور برقي علاقتهما بعد الانفصال، واستمرار صداقتهما.

زارا البلوشي تتحدث عن الارتباط مجددًا

الجدير بالذكر أن زارا البلوشي قد ردت مؤخرًا على تساؤلات البعض حول فكرة ارتباطها مجددًا، حيث أكدت وقتها أنها حتى إذا وصلت إلى عمر الـ50 ولم تجد الشخص المناسب للزواج وتكوين أسرة، فلن تتزوج لمجرد الزواج فقط، مضيفة: "الزواج مو قطار.. ولو فات قطار ييجي واحد بعده.. فلا تستعجلون على نفسكم".

كما عبرت زارا البلوشي أيضًا عن انزعاجها من تعليقات البعض على عدم استمرار زيجاتها أو إنجابها حتى الآن، وأكدت زارا أنها تكتفي حاليًا بتربية القطط بالمنزل، مؤكدة أنه ليس شرطًا أن تكون عائلة من خلال الزواج فقط، مشيرة إلى أنها تمتلك بالفعل عائلة كبيرة مكونة من أسرتها وأشقائها وأبناء شقيقتها.

وكانت زارا البلوشي قد تزوجت مرتين، الأولى عام 2014 من المخرج السعودي سمير عارف، واستمر الزواج 5 سنوات، إلى أن انفصلا عام 2019، ثم تزوجت مرة أخرى خلال العام الجاري، فتم عقد قرانها لمدة شهر ثم أعلنت انفصالها.



الصور مأخوذة من حسابات زارا البلوشي وسمير عارف على انستجرام