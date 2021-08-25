نانسي عجرم مع والديها وشقيقيها بسهرة عائلية دافئة ..والتشابه بين أفراد الأسرة يلفت أنظار الجمهور

نانسي عجرم ما تزال تواصل إجازتها بعد أيام من إحيائها حفلات غنائية متتالية، فإستغلت وقتها يوم امس بسهرة مميزة ودافئة مع أفراد أسرتها: والديها، وشقيقتها نادين عجرم وزوجها، وشقيقها الملحن نبيل عجرم وزوجته، حيث بدت الأسرة مترابطة وبأجواء دافئة بينما بدا بأن زوج نانسي، الطبيب فادي الهاشم كان غائبا عن السهرة مع بناتها الثلاثة، في المقابل توقف الجمهور عند الشبه الكبير بين نانسي من جهة، وبين والدتها وشقيقتها نادين، فتابعوا معنا التفاصيل.

نانسي عجرم مع والديها وشقيقيها بسهرة عائلية دافئة

شقيقة النجمة اللبنانية نانسي عجرم، نادين عجرم، شاركت متابعيها عبر حسابها على انستغرام، بمجموعة صور لسهرة عائلية داخل أحد المطاعم جمعتها مع زوجها وافراد أسرتها المكونة من شقيقتها نانسي وشقيقها نبيل، الى جانب والديهما.

وبدت نانسي في السهرة متألقة بقميص معرق بألوان خريفية، اما شقيقتها نادين فإرتدت فستانا باللون الأسود، بينما اختارت والدتهما التالق ببلوزة بلون بيج، في حين توقف الجمهور بشكل بارز عند الشبه بين الأم وابنتيها معتبرين بأن نانسي وشقيقتها تتقاسمان الشبه بشكل كبير مع والدتهما، كذلك رأى البعض بأن شقيقهما نبيل عجرم يتقاسم الشبه مع نانسي ونادين.

نانسي عجرم تمضي اجازتها مع عائلتها الصغيرة

نانسي عجرم كانت قد أمضت نهاية الأسبوع في منزلها الجبلي حيث تأخذ فترة استراحة من حفلاتها المتتالية التي أحيتها على مدار الأيام الماضية، واستغلت اجازتها لتقضيها مع عائلتها وخاصة ابنتها الصغيرة "ليا" التي خصصت لها مساحة وقت لتلهو معها وتمارس أمومتها بكل حب وحنان.

وشاركت نانسي متابعيها على تويتر بمجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها بلقطات دافئة ومميزة برفقة صغيرتها "ليا" حيث قامت باللعب معها على أرضية المنزل، وبدت الام وطفلتها في لقطات عفوية مرحة، وعلقت نانسي عجرم على صورها قائلة :" هيدا جزء من نهاري وإنتوا كيف عم تقضوا وقتكن؟".

أحدث نشاطات نانسي عجرم الغنائية

نانسي عجرم ازدحمت نشاطاتها الفنية في الفترة الماضية، فأحيت حفلا غنائيا في مصر قدمت فيه باقة من اجمل اغانيها، كما احيت قبل أيام ماضية حفلا ناجحا في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات موسم صيف جدة الذي تنظمه شركة "بنش مارك" برعاية الهيئة العامة للترفيه، قدمت مجموعة منوعة من أغنياتها الحديثة والقديمة، وتألقت بهذه المناسبة بجمبسوت أخضر لامع.

وطرحت نانسي عجرم الشهر الفائت ألبومها الجديد "نانسي 10" الذي حقق ضجة كبيرة فور طرحه، واحتفل جمهورها أيضاً بأصداء الألبوم الذي يضم 10 أغنيات متنوعة بين الأنماط الموسيقية، وباللهجتين المصرية واللبنانية، وتعاونت فيه مع باقة من الشعراء والملحنين بالساحة الغنائية، وتنوعت مضمون الأغاني بين الرومانسية والكلاسيكية وبين الفرح والحزن.