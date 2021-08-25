إلهام شاهين عن مبادرة الرئيس لدعم قضايا الوعي:مبادرة رائعة وأسعدتنا جميعًا

قالت النجمة إلهام شاهين لليوم السابع تعليقا علي مبادرة دعم الرئيس لقضايا الوعي في الدراما والسينما وانتاجها من قبل الدولة، إنها مبادرة رائعة واسعدت الوسط الفني جدا، وأن مبادرة الرئيس من خلال مداخلة مع قناة صدي البلد أظهرت اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفن وتعتبر بمثابة اعتراف بقيمة الفن الكبيرة وتأثيره في المجتمع.

وأضافت النجمة إلهام شاهين، أن اهتمام الدولة وعلي رأسها رئيس الدولة بالفن الهادف أمر له قيمة كبيرة، خاصة وأن الفن يمنح الوعي للناس في مجالات كثيرة ويغيرمن المفاهيم الخاطئة ويرسى قواعد أساسية محترمة لحياة أفضل حياة جميلة فيها تعياش سلمي بين الناس وفيها وعي بالدين بدون تطرف وبها علاقات اجتماعية محترمة، بصرف النظر عن أن تلك الدراما أو السينما ستكون هادفة للربح أولا.

يأتي ذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للكاتب والسناريست الكبير عبد الرحيم كمال، على جهوده فى الاهتمام بالوعى من خلال الأعمال الفنية والدرامية، فى مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى ، حيث قال الرئيس إن قضيتنا فى مصر قضية الوعى الحقيقى حتى فى المجال الفنى.

وأضاف فى حديثه للكاتب عبد الرحيم كمال: "عايز أقولك جهز اللى أنت عايزه وأنا معاك، وأنا أحييك على فهمك ووعيك وثقافتك وبقولك أنا داعم لأى عمل فنى فى مجال الوعى الذى نتحدث فيه وفى مجال الوعى خاصة الوعى الدين".

واختتم الرئيس السيسى: "هناك قضايا كثيرة ويهمنا نحصن أبناءنا وشبابنا وبناتنا والشباب الكبار الدنيا حول ماذا يحدث حولهم".

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